All'indomani del roboante successo per 4-1 sull'Inter al San Paolo, il Napoli avrebbe messo a segno il primo colpo sul mercato. Il club partenopeo, infatti, avrebbe raggiunto un'intesa con Josip Ilicic, 31enne trequartista sloveno protagonista di una stagione entusiasmante con la maglia dell'Atalanta. Dopo essere stato condizionato da problemi fisici tra luglio e settembre, Ilicic è diventato nel corso del tempo uno dei punti fermi della squadra di Gasperini con uno score di 13 gol e 9 assist tra campionato e Coppa Italia.

Le cifre dell'operazione

Il Napoli offrirebbe un contratto di tre anni a Ilicic con un ingaggio di 2,2 milioni di euro a stagione (attualmente ne guadagna 1,5). Rimane tuttavia da trovare l'intesa con l'Atalanta, che difficilmente vorrà privarsi del giocatore soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League: proprio di recente il club bergamasco ha prolungato il contratto dello sloveno fino al 30 giugno 2020. Per convincere Percassi, De Laurentiis potrebbe inserire nell'affare anche Roberto Inglese: il 27enne attaccante ha indossato quest'anno la maglia del Parma, ma il suo cartellino è di proprietà del Napoli.

I numeri di Ilicic in Italia

Stagione Squadra Presenze Gol Assist 2010-11 Palermo 50 12 13 2011-12 Palermo 36 6 6 2012-13 Palermo 32 11 2 2013-14 Fiorentina 31 6 4 2014-15 Fiorentina 34 10 4 2015-16 Fiorentina 37 15 6 2016-17 Fiorentina 36 6 5 2017-18 Atalanta 41 15 10 2018-19 Atalanta 35 13 9

(statistiche relative a tutte le competizioni)

Acquistare Ilicic: perché sì

Portando Ilicic in maglia azzurra, il Napoli acquisirebbe uno dei migliori giocatori della Serie A che sta per concludersi. Lo sloveno, infatti, si è rivelato determinante a suon di assist, giocate e gol: non a caso è stato lui a sbloccare la partita dello Stadium contro la Juventus firmando una rete facile ma al tempo stesso pesantissima nell'economia della stagione. Persona dal carattere schivo, Ilicic troverebbe in Napoli una piazza caldissima e pronta ad accoglierlo come una star. La presenza in panchina di un allenatore come Carlo Ancelotti, infine, non potrebbe che giovargli.

Acquistare Ilicic: perché no

Non è più giovanissimo (ha compiuto 31 anni a gennaio) e c'è il rischio che abbia già dato il meglio di sé. C'è poi da considerare il cambio di piazza, un dettaglio non da poco. Con Gasperini Ilicic è stato coccolato e messo al centro del progetto, senza tuttavia essere caricato di eccessive responsabilità. A Napoli lo scenario cambierebbe radicalmente: lo sloveno approderebbe in una squadra alla quale, dopo anni di dominio della Juventus, si chiede il definitivo salto di qualità e le pressioni inevitabilmente aumenterebbero. Infine c'è il discorso tattico: con Ilicic Ancelotti dovrebbe correggere qualcosa là davanti, considerato che il trequartista ex Palermo e Fiorentina ha dato il meglio di sé nel 3-4-2-1. Sarebbe un acquisto utile, ma da solo non basterebbe a cambiare volto al Napoli.