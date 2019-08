Napoli-James Rodriguez, la storia infinita

Il Real Madrid, falcidiato dagli infortuni, sta bloccando le cessioni degli attaccanti e quindi James Rodriguez al momento resta un giocatore dei blancos. Il colombiano, però, vorrebbe andare via e secondo il Corriere dello Sport tra le destinazioni gradite c’è ancora Napoli.

Un ritorno di fiamma, dunque, che avrebbe Jorge Mendes come mediatore, anche se la trattativa resta difficile. Questo perché, al di là del fatto che il Real Madrid per ora non fa movimenti in uscita, James sa che, nel momento in cui rientreranno tutti i titolari il suo sarà di nuovo un ruolo da comprimario e quindi vorrebbe trovare un altro posto in cui essere invece protagonista.

Una pedina che gioca a favore dell’eventuale trasferimento è il fatto che il giocatore ha il contratto valido ancora per due stagioni: tenerlo con la forza ora ben sapendo che non è comunque la prima scelta vorrebbe dire inevitabilmente perderlo a parametro zero tra qualche tempo, e il Real è sa sempre attento a tutte le questioni finanziarie, quindi potrebbe pensare di acconsentire alla cessione ora, prima che il giocatore rischi di svalutarsi l’anno prossimo o di andare dove ne abbia voglia tra due anni.