Nicolò Barella, un affare da 50 milioni: per le sue qualità e perché il prezzo lo fa il mercato

" Io cerco sempre quattro aggettivi per descrivere un calciatore che alleno. Per lui avevo scelto questi quattro: determinato, intenso, vivace e intelligente. Sembra una bottiglia di champagne appena stappata "

Parole e musica di Francesco Rocca, allenatore di Nicolò Barella ai tempi della sua militanza nelle rappresentative giovanili della Nazionale italiana, dall’Under 15 all’Under 21. La bottiglia di champagne la famiglia Barella potrebbe stapparla di qui a breve, perché il grande salto in un top club è ormai apparecchiato per il talento più fulgido del nostro panorama calcistico. Un talento che vale davvero 50 milioni, prezzo fatto dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini?

Top 10 dei calciatori italiani più pagati di sempre

GIOCATORE VENDITORE AQUIRENTE CIFRA JORGINHO NAPOLI CHELSEA 57 MILIONI DI EURO GIANLUIGI BUFFON PARMA JUVENTUS 52,88 MILIONI DI EURO CHRISTIAN VIERI LAZIO INTER 46,48 MILIONI DI EURO LEONARDO BONUCCI JUVENTUS MILAN 42 MILIONI DI EURO FEDERICO BERNARDESCHI FIORENTINA JUVENTUS 40 MILIONI DI EURO FILIPPO INZAGHI JUVENTUS MILAN 36,15 MILIONI DI EURO MATTIA CALDARA JUVENTUS MILAN 35 MILIONI DI EURO ALESSANDRO NESTA LAZIO MILAN 30,99 MILIONI DI EURO ALESSANDRO BASTONI ATALANTA INTER 30,90 MILIONI DI EURO MARIO BALOTELLI INTER MANCHESTER CITY 29,50 MILIONI DI EURO ANTONIO CASSANO BARI ROMA 28,50 MILIONI DI EURO

Il prezzo lo fa il mercato

Cominciamo col dire che se davvero, come sembra, qualche club d’alto profilo accontentasse le richieste del Cagliari Barella diventerebbe il terzo calciatore italiano più pagato di sempre dopo Jorginho e Gigi Buffon. Non male per un 21enne che non più tardi di tre anni fa lottava con il “suo” Como per evitare la retrocessione in Lega Pro. La crescita del ragazzo cresciuto nella scuola calcio di Gigi Riva è stata esponenziale e impetuosa, tanto che su di lui si è scatenata una vera e propria asta internazionale con le mire di Inter e Chelsea a riempire le pagine dei quotidiani sportive. Il prezzo lo fa il mercato e dunque la valutazione di 50 milioni non risulta gonfiata o campata per aria; i Blues di mister Sarri – balzati prepotentente in pole position sul ragazzo - potrebbero addirittura sforare quella cifra per sbaragliare la concorrenza dell’Inter.

Motorino inesauribile e polivalente

Resistenza allo sforzo, duttilità, visione di gioco e spiccata proprietà di calcio: in estrema sintesi sono queste le “skills” principali del classe 1997 nativo di Cagliari. Le statistiche non possono mentire in questo senso: top 15 per palle recuperate in Serie A, terzo per falli subiti, quarto per pali/traverse (3), sesto per km percorsi (11.684 a partita). Capitano e leader carismatico del Cagliari di mister Maran, Nicolò Barella stupisce ogni giorno di più per la disinvoltura e la personalità con cui si disimpegna in campo, caratteristiche che ha puntualmente traslato in Nazionale sfruttando appieno la chance regalatagli dal ct Roberto Mancini, nell’occasione in cui il ragazzo ha trovato la definitiva consacrazione.

" In Italia mi piace molto Barella del Cagliari, cattivo e pulito, incazzoso e con la mentalità vincente. Rivedo in lui me da piccolo (Radja Nainggolan @Undici) "

I margini di miglioramento

Giocatore fatto e finito, dunque? Non del tutto, perché i margini di miglioramento sono evidenti al pari delle indubbie qualità. I cartellini, in primis, sono il suo tallone d’Achille, nonché il cruccio principale di chi lo possiede al fantacalcio: quest’anno sono già sei le ammonizione rimediate in Serie A, cui si aggiunge un cartellino rosso, mentre lo scorso anno collezionò ben 16 cartellini gialli. Se il conto dei cartellini rimane alto, quello dei gol scarseggia: uno solo in campionato quest’anno contro i sei realizzati nell’inter Serie A 2017/2018 (attenzione però, perché il centrocampista è solito “scatenarsi” in primavera dopo una prima parte in sordina).

Nicolò Barella da Cagliari è l’emblema del nuovo corso azzurro, centrocampista italiano più talentuoso e promettente ormai destinato a vestire una maglia “pesante” a stretto giro di posta. Chi lo prende fa l’affare, anche a una cifra così altisonante, perché il 21enne centrocampista tuttofare è pronto sotto ogni punto di vista al grande salto e potrebbe persino salire di livello se affinasse ulteriormente il suo bagaglio, cosa alquanto probabile data la "fame" del ragazzo.