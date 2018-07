Perisic dice ancora no al Manchester United. Ma attenta Inter: ora Mourinho vuole Vidal

Ivan Perisic non si muove dall’Inter. È quanto sostiene il Daily Star, secondo cui il tentativo del Manchester United per l’esterno croato vicecampione del mondo con la sua Nazionale ai Mondiali in Russia è andato a vuoto. Il club nerazzurro, forte anche della volontà del giocatore, avrebbe infatti respinto l’offerta dei Red Devils gettando nello sconforto José Mourinho, definito ‘disperato’ da diversi tabloid inglesi. Per lo Special One si tratta del secondo vano assalto a Perisic dopo quello dell’anno scorso, fallito per pochi milioni di euro. L’Inter e i suoi tifosi possono quindi sorridere, ma non troppo. Perché un Mourinho deluso rappresentare una mina vagante, soprattutto sul fronte Vidal.

Per Vidal il Bayern Monaco vuole almeno 30 milioni

Il tecnico del Manchester United, infatti, avrebbe deciso di puntare con decisione su Arturo Vidal, ormai in uscita dal Bayern Monaco. Il centrocampista ex Juventus ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e sulle sue tracce da tempo c’è l’Inter che, dopo l’acquisto di Nainggolan, sogna un centrocampo muscolare e in grado di garantire un ottimo apporto in fase offensiva. Tuttavia l’Inter è al momento in una posizione di attesa: prima di sferrare l’assalto a Vidal, il cui stipendio netto è di 7 milioni a stagione, ha infatti la necessità di sfoltire un reparto, quello di centrocampo, molto affollato. Per fare cassa i due nomi più gettonati sono quelli di Joao Mario e Vecino, ma difficilmente le due operazioni si sbloccheranno in tempi rapidi. E lo United potrebbe approfittare di questo stallo per mettere la freccia e sorpassare l’Inter.

Arturo VidalGetty Images