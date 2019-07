Petrachi: "Barella capitolo chiuso, Higuain alla Roma può diventare il nuovo Batistuta"

" O è lui a chiamarmi dicendo che forse gli piacerebbe venire alla Roma, oppure per me è un capitolo chiuso. "

Lo ha detto il nuovo direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi in conferenza stampa a proposito del futuro di Nicolò Barella, di fatto chiudendo la porta al centrocampista del Cagliari e della nazionale Under 21, più volte promessosi all'Inter:

" Cercare in modo forzato di portar dentro un giocatore che aveva altre aspirazioni significa sbagliare. Il Cagliari vorrebbe darlo alla Roma perché il giocatore adesso ha scelto l'Inter. Il giocatore è stato chiamato da Conte, che è molto bravo a motivare giocatori che si fa prendere. Io non l'ho mai cercato, è il Cagliari che ha cercato la Roma dicendo che l'Inter stava traccheggiando. Su di lui sono state dette tante inesattezze". "

Bessa e Barella lottano sul pallone - Genoa-Cagliari Serie A 2018-19LaPresse

Da Dzeko alla porta aperta a Higuain

Un discorso, quello delle motivazioni, che deve valere anche per Gonzalo Higuain a cui, in caso della probabile cessione di Edin Dzeko all'Inter, Petrachi apre in qualche modo la strada

" Chi discute Higuain è un pazzo, è un giocatore che magari in questo momento ha perso un po' di autostima. Qualora Dzeko andasse via, e non mi è piaciuto l'accordo a stagione in corso tra il bosniaco e l'Inter, il Pipita potrebbe far comodo Higuain, però le motivazioni contano moltissimo. Qualora dovesse aprirsi qualcosa con la Juve deve essere Higuain stesso il primo a crederci. Sto cercando di portare giocatori con questa voglia. Da noi Higuain può essere il nuovo Batistuta.Tornando a Dzeko, voglio continuare a pensare che sia ancora un calciatore della Roma: non è che uno può svegliarsi alla mattina e ricattarci per andare via. Si presenti con un'offerta e con modivazioni valide e poi ne discuteremo. Antonio Conte? Lo conosco da 30 anni, è ovvio che sia alla ricerca dei giocatori migliori per vincere. "

Su Baldini: "Non subirò condizionamenti"

" Sono stato contattato da Franco Baldini, però sono stato chiaro con lui, Pallotta e Fienga, che rimarrà il mio punto di riferimento. Non transigo sul discorso delle scelte, sono io a prendermi le responsabilità, come ho sempre fatto da quando faccio questo lavoro. Non sarà Baldini a condizionarmi o dirmi quello che devo fare, prima che mi scegliessero sono stato chiaro.Per me Baldini può essere una risorsa, vive il calcio a 360° e conosce la difficoltà e problematiche. "

Franco Baldini, Roma, Getty ImagesGetty Images

Sull'addio di Totti: "Sono diaspiaciuto"

" Mi è dispiaciuto, Francesco Totti rimane la bandiera e il simbolo di questa tifoseria e questa città. Mi sarebbe piaciuto averlo accanto. Da professionista non posso che accettare la sua scelta, mi spiace tanto. Il suo apporto poteva essere un valore aggiunto. "

tottiEurosport