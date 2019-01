Piatek, il Genoa apre alla cessione già a gennaio: pronta l'asta tra Milan e Real Madrid

Krzysztof Piatek-Milan: l'affare si può fare. Il patron del Genoa Enrico Preziosi, che fino a ieri aveva dichiarato di voler mantenere il bomber polacco sotto la Lanterna sino al termine della stagione, ha aperto al club rossonero, intento a trovare un eventuale sostituto di Gonzalo Higuain nel caso in cui, dopo la sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus di mercoledì, il Pipita venga prelevato dal Chelsea. Le richieste sono di 40 milioni e un canale preferenziale da sempre esistente con il club rossoblu.

Krzysztof Piatek (Genoa 2018-2019) (Imago)Imago

E' proprio la pista del 'canale preferenziale' su cui Leonardo dovrà puntare con Preziosi. Anche perché dalla Spagna rimbalzano sempre più insistenti le voci secondo cui Florentino Perez sarebbe disposto a mettere sul banco 60 milioni per portare Piatek immediatamente al Real Madrid di Santiago Solari. Tutto dipenderà dal presidente rossoblu, dalle volontà del giocatore (che sarebbe lusingato da entrambe le proposte) e dalle sliding doors da Supercoppa di Gonzalo Higuain, che potrebbe anche riscattarsi contro la Juventus e rilanciare le sue quotazioni in rossonero. Sarà un finale di gennaio caldissimo, in questo senso.