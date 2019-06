Pierpaolo Marino è il nuovo dt dell'Udinese: "Felice di essere tornato a casa"

Pierpaolo Marino è ufficialmente il nuovo direttore dell'area tecnica dell'Udinese: il 64enne dirigente campano, che prende il posto di Daniele Pradè, ha firmato un contratto di 3 anni che lo legherà al club friulano fino al 30 giugno 2022. "Sono felice di essere tornato a casa", le prime parole di Marino che aveva già vissuto un'esperienza a Udine prima di trasferirsi al Napoli e successivamente all'Atalanta. Entusiasta il commento del direttore generale del club friulano Franco Collavino: "Pierpaolo è un amico, conosce bene l'ambiente di Udine e ha dimostrato, nel corso della sua carriera, grandissima professionalità e preparazione. Per me è un piacere accoglierlo di nuovo in società, siamo certi che la sua lunga esperienza e la sua competenza specifica saranno preziose per gestire la squadra che va delineandosi per il prossimo campionato".

