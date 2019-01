Prima di Ramsey: da Pirlo a Pogba, alla Juventus uno svincolato di lusso tira l'altro

" Ramsey è un giocatore che va in scadenza di contratto, siamo sempre attenti alle situazioni del mercato. È nostro dovere e quindi siamo attenti anche a lui "

Per la prima volta Fabio Paratici, da fine novembre Chief Football Officer della Juventus dopo l'addio di Beppe Marotta, si è sbilanciato sul possibile arrivo a Torino di Aaron Ramsey. Più che possibile, probabile. O meglio: quasi certo. Iniziano già a venire alla luce le cifre: 6,5-7 milioni di stipendio annuali per il centrocampista gallese dell'Arsenal, che i Gunners hanno già dichiarato di voler tenere fino a fine stagione, anche a costo di perderlo senza guadagnare una sola sterlina.

Musica per le orecchie della Juventus, che un pensierino sulla possibilità di aggiudicarsi Ramsey già nella finestra di mercato invernale lo sta facendo ma che, a questo punto, si prepara a mettere a segno a luglio l'ennesimo colpaccio a costo zero (o quasi, perché in ballo ci sono sempre voci come le commissioni al procuratore di turno). Una lista che sta diventando sempre più lunga: segno di una sempre maggiore attenzione alle opportunità di mercato da parte di un club che, sì, quando vuole sa aprire i cordoni della borsa per l'alieno Cristiano Ronaldo, ma che sa compensare con l'occhio lungo di chi arriva sul posto prima e meglio degli altri.

Video - Non solo Ramsey: i 10 migliori svincolati del 2019, grandi occasioni per gennaio 01:42

Pirlo, Pogba e l'inizio di una nuova epoca

Il grande fautore dei parametri zero di lusso è Beppe Marotta, colui che per quasi 10 anni ha comandato il mercato della Juventus. Un primo anno deludente, poi il botto: nell'estate del 2011 arriva Andrea Pirlo. Il Maestro. Al Milan lo consideravano cotto, tanto da lasciarlo navigare placidamente verso la naturale scadenza del contratto, ma sarà lui a guidare l'armata bianconera nelle successive quattro stagioni, coincise con altrettanti scudetti, e la Nazionale di Prandelli verso la finale degli Europei polacco-ucraini. Spalleggiato in bianconero, 12 mesi più tardi, da un altro pezzo da novanta arrivato senza sborsare un euro per il cartellino: Paul Pogba. Il francese sarà poi rivenduto nel 2016 a quello stesso Manchester United che se l'era fatto sfuggire sotto il naso, in cambio di più di 100 milioni. Un affarone.

Video - Da Pirlo a Pogba, da Tevez a Can: i 10 migliori affari di Marotta alla Juventus 02:21

Da Llorente a Dani Alves: uno svincolato all'anno

All'elenco può essere aggiunto Andrea Barzagli, volendo, perché i 300mila euro sborsati nel gennaio del 2011 per riportarlo in Italia dal Wolfsburg rappresentano, col senno di poi ma anche di prima, una delle operazioni più incredibili del mercato moderno. Svincolato a tutti gli effetti è Fernando Llorente, che nel 2013 decide di proseguire la tradizione degli svincolati lasciando l'Athletic Bilbao per la Juventus: rimarrà in bianconero due anni, lasciando buoni ricordi. Un anno più tardi lo segue Kingsley Coman, talento cristallino su cui il PSG ha il torto di non credere abbastanza e che, non a caso, il Bayern si aggiudicherà per la bellezza di 28 milioni totali. Nel 2015 tocca a Sami Khedira, fuori dai piani del Real Madrid, e a Neto, che decide di non rinnovare con la Fiorentina e sposare la Juventus: non è Roberto Baggio, ma fa comunque rumore. E nel 2016 ecco il supervincente Dani Alves, dal Barcellona: rimarrà un solo anno, in tempo per conquistare l'ennesimo scudetto, segnare in finale di Coppa Italia e sfiorare la Champions contro la sua ex squadra. Il resto è storia recente e porta il nome di Emre Can, ultimo colpo a zero di Marotta prima dell'addio in direzione Inter.

Dani Alves, Dybala - Juventus v Lazio - Coppa Italia 2017Getty Images

I flop: i sei mesi di Lucio e Anelka

Se le occasioni ben sfruttate sono tante, non manca nemmeno qualche piccola macchia. Il caso più eclatante è l'arrivo nel 2012 di Lucio, proveniente da quell'Inter in cui due anni prima il brasiliano ha trionfato in ogni competizione. Anonima l'esperienza bianconera dell'ex nerazzurro, visibilmente sul viale del tramonto: a dicembre arriva la rescissione consensuale del contratto e il conseguente ritorno in patria per vestire la maglia del San Paolo. Michele Pazienza, Reto Ziegler e Nicolas Anelka, cercato 15 anni prima da Moggi e arrivato dallo Shanghai Shenhua nel gennaio del 2013, sono gli altri che nel corso degli anni la Juve ha messo sotto contratto dovendo pagare unicamente il loro stipendio. Flop veri e propri, come detto. Ma tutti, se non altro, con un titolo di campione d'Italia nel curriculum.