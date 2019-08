Quasi fatta per Schöne al Genoa: l'Ajax continua a vendere

Secondo le ultime indiscrezioni, il Genoa è vicinissimo ad aggiudicarsi Lasse Schöne. Lo riporta gianlucadimarzio.com, che specifica i dettagli dell'operazione.

Secondo il sito di calciomercato infatti, il giocatore arriverebbe dopo due mesi di trattative: per lui pronto un contratto biennale.

Il Grifone si aggiudicherà presto in via ufficiale il centrocampista classe 1986 per 1,8 milioni di euro: l'Ajax in questo modo sta praticamente smantellando la squadra che aveva fatto vedere grandi cose durante la Champions League. Si attende dunque solo un comunicato da parte di una delle due società per la chiusura definitiva dell'affare.