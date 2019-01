Real Madrid, Florentino Perez ha deciso: la prossima stagione vuole Allegri in panchina

Un contatto c'era già stato la scorsa estate. Il Real Madrid aveva chiamato Massimiliano Allegri, l'uomo dei 7 scudetti consecutivi alla Juventus, e gli aveva offerto la panchina. La risposta del tecnico livornese era stata cordiale, ma decisa: "Il Real Madrid è il club più grande al mondo, ma io avevo dato la mia parola alla Juventus - le sue parole -. Essere accostato a una società come il Real mi ha riempito d'orgoglio, ma ho detto no perché avevo preso un impegno con il presidente Andrea Agnelli". Sei mesi dopo, la vicenda torna di estrema attualità.

La convinzione di Florentino Perez: Allegri è l'uomo giusto

Secondo El Chiringuito Tv, infatti, il Real Madrid starebbe preparando un nuovo assalto per ingaggiare Allegri in vista della prossima stagione. Florentino Perez non ha dubbi a riguardo: in una stagione molto complicata, iniziata con il traumatico addio a Cristiano Ronaldo, il presidente delle merengues sta già guardando oltre e ha individuato nell'allenatore livornese l'uomo giusto dal quale ripartire per inaugurare un nuovo ciclo. Entro giugno, quindi, il Real formulerà una nuova offerta al tecnico 51enne con la speranza di ottenere una risposta diversa.

Florentino Perez, presidente del Real MadridGetty Images

Il nodo del rinnovo con la Juventus

Già nei prossimi mesi l'intricata vicenda di mercato potrebbe chiarirsi con un tassello molto importante. L'attuale contratto di Allegri con la Juventus, infatti, scade nel 2020 e sembra molto difficile che da qui a giugno le parti non si siedano intorno a un tavolo per discutere un eventuale rinnovo: non è nello stile dei bianconeri iniziare una stagione con un allenatore in scadenza e un ulteriore prolungamento avrebbe l'effetto non trascurabile di mettere a tacere le voci provenienti dalla Spagna che, inevitabilmente, cresceranno di intensità col passare del tempo.

Massimiliano AllegriGetty Images