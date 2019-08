Ribaltone Icardi: l'attaccante non è più disposto a partire

L’indiscrezione della Gazzetta dello Sport è di quelle impegnative. Secondo la rosea, infatti, Mauro Icardi non è più disposto a trasferirsi da nessuna parte.

La scadenza all’Inter

Stando a quanto riporta il quotidiano milanese, l’attaccante e la sua agente avrebbero dato alla società nerazzurra una data termine entro la quale effettuare l’eventuale trasferimento. La scadenza, però, sarebbe passata e quindi per Mauro non ci sono più i termini per accettare un trasferimento.

Muro contro muro

Se da un lato, quindi, c’è l’Inter che non vuole cedere di un passo e continua a mantenere il pugno di ferro considerando il giocatore fuori rosa, dall’altro c’è l’argentino che, una volta stretto un patto, vuole che venga mantenuto e dalle proprie posizioni non si smuove. Le ragioni dell’Inter già le conosciamo: gli attriti per il rinnovo del contratto, l’arrivo di Antonio Conte e Beppe Marotta per un cambio di rotta e di stile, le dichiarazioni sopra le righe degli ultimi tempi hanno fatto sì che il binomio Icardi-Nara si sia tirato la classica zappa sui piedi. Le ragioni di Icardi, però, possono restare solo nell’ambito delle ipotesi e c’è chi insiste che la deadline sia stata data perché Wanda sarebbe di nuovo incinta e la numerosa famiglia non vorrebbe affrontare un trasloco in fretta e furia con tutti gli sforzi che ne deriverebbero.

Un rapporto ormai rovinato

E se si era parlato dell’intenzione dell’agente Nara di fare causa per mobbing alla società, il rischio aumenterebbe ancora nel caso in cui il giocatore venisse escluso dalle liste di campionato e Champions League. Ormai la situazione da separati in casa corre il pericoloso rischio di degenerare e lo scenario che si prospetta è simile alla Guerra dei Roses.