Sarà con ogni probabilità Paulo Fonseca il prossimo allenatore della Roma. Il 46enne tecnico portoghese, che dal 2016 siede sulla panchina dello Shakhtar Donetsk, avrebbe risolto i nodi legati al suo contratto con il club ucraino dal quale si libererebbe dietro il pagamento di un indennizzo di 2 milioni di euro da parte della Roma. Fonseca, per il quale sarebbe pronto un contratto della durata di 3 anni con ingaggio annuo di 2,5 milioni di euro, è atteso nella capitale nella giornata di lunedì 10 giugno per inizierà quella che sarà la sua prima stagione in Serie A.

Quarto tecnico straniero negli ultimi 8 anni

Pur di trovare l'accordo con lo Shakhtar Donetsk e provare l'esperienza nel nostro campionato, Fonseca avrebbe accettato anche una riduzione dell'ingaggio che aveva inizialmente pattuito con la Roma. Fonseca è il quarto tecnico straniero che va a sedersi sulla panchina della Roma negli ultimi 8 anni dopo Luis Enrique, Rudi Garcia e Zdenek Zeman.