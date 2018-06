Roma, si scalda l'asse con l'Ajax per i gioiellini Hakim Ziyech e Justin Kluivert

Si fa sempre più caldo l’asse Roma-Amsterdam. Il direttore sportivo giallorosso infatti è intenzionato a chiudere il doppio colpo Kluivert e Ziyech. La società capitolina è molto attiva sul mercato, non vuole perdere tempo e provare a chiudere gli obiettivi prima dell’inizio del mondiale. Per questo motivo Monchi nelle ultime settimane è in stretto contatto con Raiola. Vuole che il forte agente sportivo metta pressione all’Ajax per la doppia cessione dei due talenti. Infatti Raiola, procuratore di Justin Kluivert, ha già fatto chiaramente intendere che il suo assistito non rinnoverà e sta spingendo affinché i Lancieri e i giallorossi trovino un accordo. Dalla sua, Monchi non intende aspettare il mondiale con il rischio che il prezzo di Hakim Ziyech si alzi e così, tramite lo stesso agente sportivo, sta spingendo anche per il centrocampista marocchino.

Justin KluivertGetty Images

50 milioni per i due talenti dell'Ajax

Per quanto riguarda Kluivert, esterno classe 1999, la Roma ha già l’accordo economico. Resta quindi da trovare solo quello tra e due società, cosa al momento non così scontata. Infatti gli olandesi chiedono 20 milioni per lasciar partire il figlio d’arte. La Roma dalla sua però al momento non è intenzionata ad arrivare a quella cifra. Tuttavia le due società sono in stretto contatto per trovare un accordo. Per Ziyech, centrocampista classe 1993 invece, i giallorossi hanno offerto al giocatore un contratto quinquennale a 3 milioni a stagione. Ziyech, che vuole far fare il salto di qualità alla sua carriera, ha accettato l’offerta romanista. L’Ajax per il calciatore marocchino chiede almeno 30 milioni. Il fantasista dei lancieri piace molto a Trigoria e per questo si potrebbe fare anche uno sforzo economico per lui.

Hakim ZiyechEurosport

Ma occhi anche su Bryan Cristante...

Oltre Ziyech, per il centrocampo, la società giallorossa sta tentando di chiudere il colpo Bryan Cristante. La trattativa con l’Atalanta per il classe 1995 non è però semplicissima. Infatti la Roma è disposta a spendere circa 18/20 milioni più la contropartita Defrel. i bergamaschi sono interessati all’attaccante francese, ma vorrebbero la parte fissa più alta. Comunque c’è fiducia sulla buona riuscita dell’operazione viste le serie intenzioni dei giallorossi nel volersi aggiudicare il talento italiano. Inoltre il giocatore ha già detto sì all’offerta dei capitolini. Un altro profilo, più sullo sfondo però, è Brahimi del Porto. L’esterno algerino è seguito dal ds romanista in caso di partenza di uno tra El Shaarawy e Perotti. Questo perché il Porto, nonostante il classe 1990 abbia il contratto in scadenza nel 2019, chiede non meno di 30 milioni. Dunque Brahimi potrebbe solo in caso di una cessione.

Video - Da Alisson a Cristiano Ronaldo, passando da Salah: il best 11 della Champions League 2017-18 01:36

Tommaso Prantera