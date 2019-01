Rossi firma con lo United? Solskjaer spegne le voci, ma consiglia il suo acquisto

Vittorie, record e morale alle stelle: le prime 5 partite sulla panchina del Manchester United sono state decisamente sopra alle aspettative per Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico svedese, alla prima esperienza in Premier League, ha sorpreso tutti per la facilità con cui ha fatto tornare a splendere lo United, ma anche per la sua grande umanità. Da ieri, infatti, il mondo calcistico è venuto a conoscenza dell’opportunità concessa da Solskjaer a Giuseppe Rossi: allenarsi con i Red Devils fino alla firma del contratto con una società interessata a lui. In molti hanno pensato anche ad una firma proprio con la squadra che lo ha fatto esordire con i grandi, ma è stato lo stesso manager del club inglese a smentire la notizia dopo la partita vinta contro il Tottenham.

Non penso proprio che firmerà con noi. Si sta allenando bene, lo vedo bello pimpante. Sta cercando una squadra che lo ingaggi, perciò rimarrà ad allenarsi con noi anche nella prossima settimana, finché qualche società non lo chiamerà. Ieri in allenamento ha segnato un gol fantastico. Ferguson mi ha chiesto: “E quel ragazzo?”. Lo stiamo aiutando a rimettersi in forma, ma se c’è qualche club a lui interessato gli consiglio di essere rapido

A cura di Gabriele Burini

