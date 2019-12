Sabatini leva il Bologna dalla corsa a Ibrahimovic: "Non verrà, ha fatto altre scelte"

Il cerchio si fa sempre più stretto: per Zlatan Ibrahimovic, in Italia, restano solo Milan e Napoli. Intervenuto a margine della mostra sui 110 anni del Bologna infatti il direttore sportivo dei rossoblù Walter Sabatini ha annunciato che non sarà lo svedese il rinforzo invernale per l'attacco dei felsinei: “Ibrahimovic non verrà a Bologna: ha fatto altre scelte”.

Una dichiarazione secca quella di Sabatini, che toglie una delle tre contendenti. Restano dunque di fatto solo Milan e Napoli, coi rossoneri ampiamente favoriti. Anche in conferenza stampa pre-Genk Ancelotti ha risposto a una domanda su Ibrahimovic, scherzando però – o almeno dando la sensazione – con i giornalisti: “Ibra? L’ho sentito ieri. E’ a Los Angeles, c’è bel tempo”.

Vedremo dunque nei prossimi giorni come si delinearà la strada dello svedese. Quel che è certo è che Bologna, ipotesi affascinante ipotizzata proprio da Sabatini non molto tempo fa, non è più un’opzione percorribile.