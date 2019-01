Sampdoria, ufficiale il ritorno di Gabbiadini: per lui contratto fino al 2023

Manolo Gabbiadini è di nuovo un giocatore della Sampdoria. Il 27enne attaccante originario di Calcinate, piccolo paese in provincia di Bergamo, ha firmato un contratto che lo legherà al club blucerchiato fino al 30 giugno 2023. Per lui si tratta di un ritorno: aveva indossato la maglia della Samp dall'estate 2013 a gennaio 2015 prima di trasferirsi al Napoli e successivamente al Southampton. Poco esaltante la sua esperienza in Inghilterra: con la maglia dei Saints ha messo a segno 12 gol in 58 gare ufficiali.

"Questa è la maglia più bella del mondo"

Giampaolo: "Per me non è un esterno, ma una punta vera e propria"

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida di Coppa Italia a Marassi contro il Milan, commenta così l'arrivo dell'attaccante:

" Migliorare questa squadra a gennaio credo sia impossibile. In porta e in difesa siamo competitivi, a centrocampo idem e l'attacco non ha evidenziato lacune. Per il target della Sampdoria inserire calciatori che stravolgano il valore della è pressoché impossibile: Gabbiadini è una scelta in più in attacco. Per me non è un esterno, ma un attaccante vero e proprio e faremo di tutto per inserirlo in un ambiente che lui conosce già molto bene "