Sarri: "Higuain? So che il Chelsea sta lavorando un sacco per accontentarmi"

Alla vigilia del derby londinese di Premier League contro l'Arsenal all'Emirates Stadium, nella consueta conferenza stampa pre-gara Maurizio Sarri non può sottrarsi alle domande sul futuro di Gonzalo Higuain, il cui approdo al Chelsea sembra ormai imminente: "Quanto è vicino? Non lo so - dice il tecnico dei Blues ai cronisti -. Ho parlato due settimane fa con Marina (Granovskaja, la responsabile del mercato dei Blues, ndr). Il club sa quello che voglio e come vorrei migliorare la squadra. Io so che sta lavorando un sacco per accontentarmi, ma di mercato non so nulla. Certamente non la chiamo ogni sera. Morata? Non so se giocherà, ma si sta allenando con noi: è un momento molto difficile per lui ed è normale che venga coinvolto in voci di mercato".

Video - Hazard tranquillizza Sarri: "A gennaio resto al Chelsea, non andrò al Real Madrid" 00:48