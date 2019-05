Messe in pausa le "sparate" su Pep Guardiola, in casa Juventus torna il "realismo toscano" e, avvicendato Allegri, il nome caldo è tornato a essere da qualche giorno quello di Maurizio Sarri. Almeno secondo Tuttosport. Nel pezzo di questa mattina della penna Guido Vaciago, l'attuale tecnico del Chelsea sarebbe il più accreditato (almeno al 79%) a guidare i bianconeri a partire dalla stagione 2019-20120. E, questo, indipendentemente da quale sarà l'esito della finale di Europa League in programma mercoledì sera a Baku contro l'Arsenal.

Sarri non piace ai Blues, ma la Granovskaja vorrebbe comunque "lucrarci"

Il fatto è questo. Sarri ha ancora un contratto di 2 anni con i "Pensioners" londinesi ma è altrettanto chiaro come non sia scattata la scintilla né con i tifosi, né con la dirigenza capeggiata da Roman Abramovich. Il braccio destro del patron, la "zarina" russa-canadese Marina Granovskaia, tuttavia, vuole far valere tutta la sua nomea di accanita affarista, decisa a riscuotere una lauta penale in caso di trasferimento a Torino dell'ex allenatore del Napoli.

" A Londra - scrive Vaciago - c’è chi sostiene che la Zarina, annusato l’interesse bianconero per l’allenatore, voglia lucrarci e chiedere un indennizzo di 5-6 milioni di euro per liberarlo. "

Marina GranovskaiaGetty Images

No a penali, ma in casa Juve si valuta Jorginho

Dal canto suo, la Juventus - anche per una questione di stile nel condurre le operazioni di mercato - non avrebbe alcuna intenzione di accontentare la Granovskaia, in questo senso. Penale no, Jorginho sì: come avvenuto nel passaggio tra Napoli e Chelsea, sia il club londinese che l'allenatore nativo di Bagnoli porterebbe con sé il regista italo-brasiliano.

Chelsea, Premier League 2018-2019: da sinistra, Maurizio Sarri e Jorginho (Getty Images)Getty Images

Gli obiettivi in casa Blues: in vista, anche un possibile disimpegno di Abramovich

Fanno riflettere, infine, anche i reali progetti futuri dei Blues. Scrive sempre Tuttosport:

" Finora nel tratteggiare gli scenari si è sempre data grande importanza al progetto di profondo rinnovamento che è al vaglio della dirigenza del Chelsea anche alla luce del blocco del mercato imposto dall’Uefa (in attesa del ricorso): ringiovanimento della rosa con numerosi innesti direttamente dall’Under 19 che ha conquistato la finale di Youth League (perdendo con il Porto) e ristrutturazione economico-finanziaria in vista di una possibile cessione del club da parte del magnate russo il cui rapporto con l’Inghilterra è sempre più difficile. "