Sassuolo, Carnevali: "Il Barcellona riscatterà Boateng. Messi? Non è il primo della mia lista"

Intervistato da Gazzetta.it, l'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali parla a 360 gradi di mercato e dà due notizie: le strade di Boateng e del club neroverde si divideranno, per De Zerbi c'è la fila di pretendenti e Boga non si muoverà almeno per il prossimo anno.

Il futuro di Boateng

" Penso che il Barcellona lo riscatterà e forse lo girerà ad un'altra squadra spagnola: probabilmente resterà in Liga "

De Zerbi allenatore richiestissimo

" Lo vogliono in diversi, all'estero e anche in Italia. Ma non siamo mai stati in dubbio se proseguire o meno, perché appena finito l'ultimo campionato abbiamo cominciato a progettare. È istintivo a volte, forse troppo: ma è il tecnico più giovane della A, quindi è comprensibile "

Su Boga e Berardi

" Boga resta con noi, a Berardi abbiamo detto più volte che vorremmo che fosse la nostra bandiera. Lui ha dato dimostrazione di attaccamento per aver rinunciato ad altri club in passato: penso abbia il desiderio di essere un simbolo neroverde, ma se dovessero arrivare offerte certamente ci penseremmo ben bene prima di darlo via "

Il rapporto con il presidente Squinzi

" Anche l'altro giorno sono stato a trovarlo in ufficio. Sa cosa mi dice ogni volta? 'Ma allora Giovanni, questo Messi me lo hai portato?'. E io: 'Presidente non è il primo nella mia lista, eh' "