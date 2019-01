Simeone: "Godin? Lui e il club cercano soluzione migliore"

" Sono cose che accadono durante la stagione e ogni anno ci sono situazioni del genere. Giocatori che hanno il contratto in scadenza, giocatori che altre squadre vogliono perché sono molto bravi, che hanno bisogno di minuti... Ma il nostro obiettivo è concentrarci su ciò che conta di più per affrontare un rivale come il Siviglia, che è ancora più forte in casa e io devo trasmettere positività "

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, entra così nel tema mercato e alle voci che riguardano il futuro di alcuni dei suoi uomini. Tra questi c'è Diego Godin: rumors delle ultime ore assicurano che il centrale uruguaiano dalla prossima stagione vestirà la maglia dell'Inter.

"Credo che sia il giocatore che l'Atletico stiano cercando la soluzione migliore per entrambi", ha spiegato il 'Cholo' in conferenza stampa. "Godin e il club sanno cosa penso. Decideranno loro qual è la soluzione per loro più conveniente. È per il bene di Diego e dell’Atletico se resterà con noi“, ha aggiunto Simeone.