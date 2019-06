Svelato il prezzo dell'operazione Mbappè: al Monaco 180 mln

Il Paris Saint-Germain ha pagato 180 milioni di euro Kylian Mbappè. E' L'Equipe a far luce nella sua edizione odierna sull'operazione che ha portato sotto la Tour Eiffel l'ex attaccante del Monaco. La società parigina ha preso il giocatore in prestito con diritto di riscatto, in modo da poter rendere possibile l'acquisto nello stesso anno di Neymar, al prezzo di 145 milioni di euro più 35 di bonus facilmente raggiungibili: il club del Principato riceverà questa cifra nel momento in cui il Psg cederà il giocatore prima della scadenza di contratto, in programma nel 2022, oppure in caso di rinnovo.

Solo lo scenario di un Mbappè in scadenza e di un trasferimento a parametro zero non prevede il pagamento del bonus. Con questo presupposto, secondo i media francese, per provare a portar via il giovane attaccante francese da Parigi è necessaria una offerta tra i 230 e i 250 milioni di euro, prezzo più alto di quello pagato per Neymar (222 milioni di euro della clausola) proprio dal Psg.