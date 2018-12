Tare: "Sarà un mercato in uscita, il mio rinnovo è una scelta di cuore"

" Mercato Lazio? Sarà più in uscita per qualche giocatore che non trova spazio, perché siamo in tanti. Solo nel caso di qualche cessione involuta, potremmo anche intervenire per comprare qualche giocatore "

Così Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. Una scelta di fede, quella di essere rimasto. "Sì, perché quando arrivano questi momenti capisci veramente cosa significa il presente. La scelta - ha aggiunto - l’ho fatta con il cuore. La scelta di prolungare il mio contratto per quattro anni ancora, nonostante tante richieste avute, anche lusinghiere, da squadre importanti, anche a livello mondiale, mi ha fatto capire che questa società per me significa qualcosa d’importante".

Sulla reazione quando Lotito gli ha chiesto di diventare direttore sportivo. "Quando il presidente Lotito mi chiese di accettare questa avventura tra me e me dissi 'questo è un pazzo'", ha dichiarato Tare. "All’inizio del mio percorso siamo stati sempre insieme, anno dopo anno ha capito le mie qualità, facendosi via via da parte sia sulla scelta del giocatore sia sulle trattative. Quando ci sono delle difficoltà a livello economico il suo intervento è fondamentale per risolvere queste problematiche", ha poi aggiunto. Sul’affare Milinkovic-Savic, uno dei suoi più grandi affari, soffiato alla Fiorentina mentre già effettuava le visite mediche.

Lazio-Cagliari, Serie A 2018-2019: Sergej Milinkovic-Savic si commuove mentre esulta al gol del momentaneo 1-0, festeggiato da Luis Alberto (LaPresse)LaPresse