Ufficiale, Balotelli è del Marsiglia: ha firmato in prestito fino alla fine della stagione

Level completed, come annuncia il Marsiglia su Twitter. L'operazione è conclusa: Mario Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore dell'OM, che ha annunciato il suo arrivo dal Nizza con la formula del prestito fino al termine della stagione. Si chiude così una telenovela iniziata addirittura l'estate scorsa, con le insistenti richieste di cessione da parte del giocatore. L'ex attaccante di Inter e Milan guadagnerà 3 milioni di euro in metà annata. E sulle spalle porterà la maglia numero 9.

Le prime parole di Balotelli in conferenza

" So che i tifosi si aspettano molto da me. La gente di Marsiglia mi assomiglia, è molto calda, chiunque vorrebbe venire a giocare qui. Cercherò di segnare tanti gol, ma non è un'ossessione: la cosa più importante è la squadra. Quale sarà il mio futuro? Terminerò questa conferenza stampa, andrò ad allenarmi e poi vedrò se potrò giocare venerdì... "

Sei mesi da incubo

Rudi Garcia, che potrebbe far debuttare Balotelli già venerdì sera nell'anticipo di Ligue 1 contro il Lille, "ma non da titolare", come ammesso dall'ex allenatore della Roma, avrebbe voluto contare su di lui già dalla scorsa estate. Il Nizza ha però tenuto duro e ha resistito alle richieste di cessione dell'italiano, costretto alla fine a tornare sui propri passi. Ma che si trattasse ormai di un matrimonio logoro lo hanno confermato i successivi sei mesi, che hanno visto Balotelli collezionare appena 10 presenze, tutte in campionato, senza la miseria di un gol. Rotto il rapporto con Patrick Vieira, già suo ex compagno all'Inter e al Manchester City, la separazione è divenuta inevitabile. La prossima sfida si chiama Marsiglia.