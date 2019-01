Ufficiale, Birsa è un nuovo giocatore del Cagliari: contratto fino al 2021

Il fedelissimo di Rolando Maran è arrivato: Valter Birsa lascia il Chievo dopo quattro anni e mezzo e diventa ufficialmente un nuovo calciatore del Cagliari, che ne ha annunciato l'acquisto dai veronesi. Accordo ultimato, dunque, dopo gli importanti passi in avanti dei giorni scorsi. In Sardegna il mancino sloveno ritroverà il suo ex allenatore, con il quale, campionato dopo campionato, in riva all'Adige ha costruito un percorso di salvezze.

Il comunicato del Cagliari

" Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del giocatore Valter Birsa, proveniente dal Chievo a titolo definitivo. Il trequartista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. "

Di nuovo con Maran

Due anni e mezzo di contratto, dunque, per l'ormai ex trequartista del Chievo. A Verona Birsa era arrivato dal Milan nell'estate del 2014, proveniente dal Milan, riuscendo a guadagnarsi la maglia da titolare e la stima dell'ambiente gialloblù. Come ricorda il sito del club, lo sloveno "ha realizzato la 150^ rete di un calciatore straniero del ChievoVerona (il 26/02/2017 in ChievoVerona- Pescara 2-0) e la 600^ rete in Serie A del ChievoVerona, il 20/08/2017 in Udinese-ChievoVerona 1-2". Il tutto sotto la guida di Rolando Maran, suo vecchio e nuovo allenatore.

Ideale per il 4-3-1-2

Il tecnico trentino si vede dunque accontentato sul mercato con l'arrivo di un nuovo giocatore offensivo, che consentirà a João Pedro di avanzare stabilmente in attacco a fianco di Pavoletti e, contemporaneamente, al centrocampo di colmare la falla apertasi a inizio dicembre con il grave infortunio rimediato dal Pata Castro. Ideale per il 4-3-1-2, Birsa ritroverà a Cagliari lo stesso modulo che per larghi tratti ha conosciuto nella propria esperienza veronese. La trequarti di Maran ha un nuovo padrone.