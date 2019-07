Ufficiale, Joao Felix è dell'Atletico Madrid: al Benfica vanno 126 milioni di euro

La notizia era nell'aria da tempo e adesso è diventata ufficiale: Joao Felix è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il 19enne attaccante portoghese, proveniente dal Benfica, ha firmato un contratto che lo legherà ai Colchoneros per i prossimi 7 anni. L'operazione si è concretizzata dopo che il club spagnolo ha deciso di pagare la clausola rescissoria del giocatore che era stata fissata in 126 milioni di euro: a questa somma bisogna inoltre aggiungere altri 12 milioni che vanno catalogati come spese di commissione. Joao Felix, indicato da molti come il futuro del calcio portoghese, ha vissuto una stagione esaltante con la maglia del Benfica vincendo il campionato portoghese (con uno score stagionale di 20 gol in 40 presenze ufficiali) ed esordendo in Nazionale lo scorso 5 giugno nella semifinale di Nations League contro la Svizzera a Oporto. Nella sua nuova avventura all'Atletico Madrid, Joao Felix indosserà la maglia numero 7.

Ufficiali anche i colpi Herrera e Felipe

Giornata davvero esplosiva sul fronte del mercato per l'Atletico Madrid che, prima di Joao Felix, aveva ufficializzato altri due acquisti: dal Porto sono arrivati il difensore centrale brasiliano Felipe e il centrocampista messicano Hector Herrera, quest'ultimo ex capitano della formazione portoghese. Entrambi hanno firmato un contratto con l'Atletico fino al 30 giugno 2022.