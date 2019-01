Ufficiale, la Fiorentina si assicura Traoré: arriverà dall'Empoli a luglio

Mentre attende di capire se l'operazione Obiang andrà finalmente a buon fine, la Fiorentina piazza un altro colpo dopo quello che ha riportato in Italia Luis Muriel: è ufficiale l'acquisto dall'Empoli di Hamed Junior Traoré. Un'operazione imbastita nei giorni scorsi e concretizzata prima che la concorrenza - leggasi Napoli, altro club interessato al baby ivoriano - potesse intensificarsi. Traoré rimarrà da Iachini per altri sei mesi, fino al termine della stagione, e poi prenderà la strada di Firenze a partire dal 1° luglio. Il momento del grande salto è arrivato.

Il comunicato della Fiorentina

" La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Hamed Junior Traorè dall’Empoli FC. Traoré è nato a Abidjan (Costa D’Avorio) il 16 febbraio del 2000. Il calciatore, che ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2023, resterà in prestito all’Empoli fino al 30 giugno 2019. "

Le cifre: 12 milioni più Vlahovic

Né la Fiorentina né l'Empoli hanno comunicato le cifre definitive dell'operazione Traoré, che in ogni caso dovrebbe essersi conclusa positivamente sulla base di 12 milioni di euro. Inoltre, secondo 'Sky', il club viola ha accettato di inserire nella trattativa un altro giovanissimo come Dusan Vlahovic, scarsamente utilizzato da Pioli: il diciottenne attaccante serbo, titolare soltanto contro il Sassuolo un mese fa, si trasferirà così in prestito secco all'Empoli fino a fine stagione.

Quantità e qualità fuse assieme

19 anni ancora da compiere, Traoré ha iniziato presto a incantare gli osservatori. Dalla scorsa stagione, nella quale ha dato il proprio contributo alla promozione in Serie A dell'Empoli con qualche spezzone di partita e tre presenze da titolare, ma soprattutto nella prima parte dell'attuale campionato: partito inizialmente in ritardo nelle gerarchie di Andreazzoli, ha saputo conquistarsi il posto da titolare nelle ultime apparizioni in panchina dell'ex allenatore della Roma e, in seguito, con l'arrivo di Beppe Iachini. 16 le presenze complessive, delle quali 11 da titolare. Traoré ha corsa, fiato, capacità di pressing ma anche qualità nei piedi. Si è messo particolarmente in mostra proprio nel match disputato contro la Fiorentina, al Franchi, 9 giorni prima di Natale. È lì, con ogni probabilità, che i viola hanno deciso che sarebbe stato lui il centrocampista del futuro.