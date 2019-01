Un Paquetà tira l'altro... Il fratello maggiore del giocatore del Milan andrà al Monza!

Non solo Lucas Paquetà! Il neo acquisto del Milan è giunto in Italia con il fratello Matheus, classe ’95, di proprietà della Tombense. Anche il fratello maggiore di Paquetà avrà quindi la sua chance in Italia, visto che Matheus ha cominicato un periodo di prova con il Monza. Sì, proprio il Monza di Cristian Brocchi, del proprietario Silvio Berlusconi. Al termine del periodo di prova, infatti, il club brianzolo sceglierà se confermare il brasiliano, offrendogli un contratto fino a fine stagione.

Non è la prima volta: vi ricordate Digão?

Una storia che ricorda un po' quella di Digão, il fratello minore di Kakà, difensore arrivato al Milan nel 2007 dopo un 'periodo di prova' con Sampdoria e Rimini. Al Milan solo tre gare (una in Serie A e due in Coppe Italia). Ripartì in prestito, ma senza successi con Standard Liegi, Lecce, Crotone e Penfaiel. Nel 2012 il passaggio in MLS ai Red Bulls di New York, ma la sua esperienza a stelle e strisce durò solo un anno per poi ritirarsi all'età di 27 anni.