Wanda Nara spaventa l'Inter: "Molto lontani dal rinnovo di Icardi, su di lui vari club"

15 dicembre, poco meno di un mese fa. Wanda Nara compare su Twitter e annuncia: "Sono le 00.30 ed io ancora qua a leggere le pagine del rinnovo". Pare fatta per il prolungamento di contratto di Mauro Icardi. Questione di giorni, massimo di qualche settimana. E invece, un mese più tardi, la stessa moglie e agente del centravanti argentino spiazza tutti, annunciando alla versione digitale del quotidiano spagnolo 'As' che no, il rinnovo non è per nulla cosa fatta. E che, anzi, è ancora lontanissimo.

"Nessuna proposta soddisfacente dall'Inter"

" Il rinnovo di Icardi con l'Inter è a oggi molto lontano. Ci sono club molto importanti interessati all'acquisto di Mauro e noi siamo molto lontani da un accordo. Le cifre di cui si sta parlando in Italia per quanto riguarda il rinnovo non sono esatte. In ogni caso non ci è arrivata una proposta soddisfacente da parte dell'Inter "

E poi, giusto per rincarare la dose, Wanda svela che vari club hanno già dimostrato il proprio interesse in un possibile acquisto di Icardi, nel caso le trattative con l'Inter giungano definitivamente a un punto morto:

" Non neghiamo che a qualche momento potremo arrivare a un accordo, però adesso siamo molto lontani. Non è logico rinnovare per le stesse cifre che Mauro prende ora. Noi crediamo che Mauro sia a un livello superiore. Abbiamo un rapporto molto buono con due club grandi di Spagna, che sono molto interessati a Mauro "

Dal Real Madrid al Chelsea: Icardi fa gola a tutti

Una delle due grandi di Spagna è naturalmente il Real Madrid, che, pur avendo Benzema in rosa, anche negli scorsi mesi è stato accostato con particolare frequenza a Icardi. Per quanto riguarda l'altra, non si scappa: Barcellona o Atletico Madrid. Come rivelato ancora da Wanda ad 'As', sulle tracce del marito ci sono anche un club francese e uno inglese: detto che in Ligue 1 solo il PSG potrebbe permettersi un'operazione di simile portata, in Premier League sono forti le voci su un inserimento del Chelsea, alla disperata ricerca di un attaccante da regalare a Maurizio Sarri. A complicare ulteriormente il quadro è anche il ritardo di Icardi all'allenamento odierno, accettato dalla società che ha comunque inflitto al proprio capitano una multa. Dopo il caso Nainggolan, all'Inter sono nuovamente giorni bollenti.