Wayne Rooney al Derby County da gennaio: doppio ruolo di giocatore-allenatore

Wayne Rooney tornerà in Inghilterra. Il giocatore di Liverpool, attualmente in MLS tra le file del DC United, rientrerà in Gran Bretagna da gennaio 2020: ha infatti firmato un contratto da giocatore-allenatore con il Derby County, squadra che attualmente milita in Championship, la serie cadetta del calcio inglese.

A 33 anni, dopo una lunga carriera al Manchester United, un ritorno alle origini con la stagione 2017-2018 passata all'Everton, club che lo aveva lanciato, e poi l'avventura negli States, per Rooney è evidentemente tempo di tornare a casa, non senza un periodo di apprendimento: Wayne infatti studierà per diventare allenatore e poter sedere a pieno titolo sulla panchina dei Rams. Intanto, in campo scenderà con la maglia numero 32.

Ecco le dichiarazioni di rooney al sito ufficiale del Derby County: