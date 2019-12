A Gabigol il Pallone d'Oro sudamericano 2019: e l'Inter aspetta l'offerta giusta

Si chiude nel migliore dei modi il 2019 di Gabriel Barbosa, per tutti Gabigol. Il 23enne attaccante brasiliano ha infatti conquistato il Pallone d'oro sudamericano, il premio che ogni anno il quotidiano El Pais riserva al giocatore che più di tutti si è messo in luce in una squadra affiliata alla Conmebol. Gabigol si è imposto con il 45% delle preferenze raccolte tra i 372 giornalisti sportivi che hanno preso parte col loro voto alla 34esima edizione del riconoscimento. Sul podio si sono piazzati altri due giocatori del Flamengo: Bruno Henrique (22% dei voti) e Giorgian De Arrascaeta (11%). Nell'albo d'oro Gabigol succede all'argentino Gonzalo Martinez che nel 2018 aveva trionfato con la maglia del River Plate.

Gabigol in azione in Flamengo-Al Hilal - Semifinale Mondiale per Club 2019Getty Images

Il Flamengo offre 16 milioni, ma l'Inter...

Il futuro di Gabigol, protagonista di una stagione indimenticabile al Flamengo culminata con il trionfo in Copa Libertadores nella finale contro il River Plate, non sarà in ogni caso in Italia. Per lui all'Inter non c'è spazio (come ribadito anche in tempi recenti da Beppe Marotta) e il club nerazzurro attende pazientemente un'offerta congrua al valore del giocatore: per ora si registra solo un passo avanti dello stesso Flamengo, che mette sul tavolo 16 milioni di euro per il cartellino del giocatore, offerta giudicata troppo bassa dall'Inter.