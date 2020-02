Il Nottingham Forest, squadra militante in Championship inglese, ha annunciato oggi l’ingaggio di Galliani. No, non si tratta di un’altra ambiziosa scommessa sportiva lanciata dallo storico dirigente milanista, bensì l’inizio della carriera da calciatore professionista del suo nipote Adrian.

La società inglese ha precisato il suo inserimento nella rosa under23. Il classe 2001 termina così la sua esperienza nel vivaio del Milan, dopo aver giocato a fianco di Daniel Maldini in under16 e under19 da centrocampista.

Ma, come può far ben pensare il suo nome anglicizzato, Adrian è già un giocatore internazionale: è nato a New York, passato dalle file della statunitense IMG Academy alle giovanili inglesi di Reading e Watford. Un giramondo insomma, che cercherà di guadagnarsi spazio e opportunità per ascriversi al lungo firmamento dei baby giocatori che portano sulle spalle nomi d’arte.