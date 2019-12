Ancelotti, ingaggio faraonico all'Everton e subito un regalo: arriva Ibrahimovic?

Mentre in Inghilterra l'approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton viene dato per scontato, iniziano a circolare le prime indiscrezioni in merito alle cifre dell'operazione. I tabloid inglesi - e in particolare il The Sun - sono letteralmente scatenati e parlano di ingaggio faraonico. Secondo quanto si apprende l'ex allenatore del Napoli, esonerato dal presidente De Laurentiis dopo la vittoria per 4-0 sul Genk che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, guadagnerà circa 4 milioni di euro fino alla fine della stagione più altri 3 di bonus in caso di raggiungimento della salvezza. I Toffees occupano attualmente il 16esimo posto in classifica a +3 sulla zona retrocessione e sabato sono attesi dalla sfida di Goodison Park contro l'Arsenal.

Ancelotti 4° tecnico più pagato in Inghilterra?

Da giugno in poi - sempre secondo il The Sun - l'ingaggio di Ancelotti salirà fino a fare il tecnico di Reggiolo il quarto manager più pagato in Inghilterra alle spalle di Pep Guardiola, José Mourinho e Jurgen Klopp: per lui sono pronti 15 milioni di euro a stagione (staff compreso). Tutto fatto, dunque: affinché l'operazione si perfezioni manca solo il "via libera" di De Laurentiis che deve ufficialmente liberare l'ex tecnico del Napoli.

E intanto Ibrahimovic...

Ingaggio faraonico, ma non solo. Carlo Ancelotti potrebbe ricevere anche un grande regalo in attacco. Il nome è quello di Zlatan Ibrahimovic: la pista con il Milan si sta raffreddando (i rossoneri contavano di annunciare lo svedese in occasione della festa dei 120 anni) e il club inglese proprio in queste ore starebbe schiacciando il piede sull'acceleratore per concludere l'affare. La sola presenza di Ancelotti sulla panchina dei Toffees potrebbe indurre il 38enne ex Los Angeles Galaxy ad accettare l'offerta: i due si ritroverebbero a lavorare insieme dopo l'esperienza al Paris Saint Germain nel 2012-13. Per l'ex attaccante di Juventus, Inter e Milan è pronto un contratto fino a giugno (con ingaggio da 4 milioni) con opzione per la prossima stagione. Tra i compagni d'attacco Ibra troverebbe Moise Kean: l'ex juventino, protagonista di un avvio di stagione da dimenticare con un bilancio di un solo assist in 14 presenze tra Premier League e Coppa di Lega, piace molto ad Ancelotti che avrebbe chiesto alla dirigenza di non metterlo sul mercato a gennaio.