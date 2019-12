Atletico Madrid-Cavani, c'è l'accordo: il Matador alla corte di Simeone già a gennaio?

Potrebbe proseguire in Spagna la carriera di Edinson Cavani. Il 32enne attaccante urguguaiano del Paris Saint Germain, infatti, avrebbe raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid e sarebbe pronto a lasciare Parigi. La notizia, rilanciata dal quotidiano spagnolo Marca, parla di una proposta di 2 anni e mezzo di contratto formulata dai Colchoneros, che sperano di convincere il PSG a lasciar partire il giocatore già durante la sessione invernale di mercato.

Edinson CavaniGetty Images

Il contratto di Cavani col PSG scade nel 2020

Cavani, che è legato ai parigini da un contratto in scadenza a giugno 2020, a partire dall'1 gennaio sarà in ogni caso libero di trattare con qualsiasi squadra in vista dell'estate. In caso di trasferimento anticipato a gennaio, naturalmente, Atletico e PSG dovranno accordarsi sull'indennizzo per il cartellino che gli spagnoli dovranno versare al club francese. Cavani lascerebbe il PSG dopo 6 anni: arrivato nell'estate 2013, all'ombra della Tour Eiffel il Matador ha segnato finora 196 gol in 290 partite ufficiali vincendo 5 Ligue 1, 4 Coppe di Francia e 6 Supercoppe di Francia.