Barella-Inter, è fatta! Operazione chiusa, visite mediche a breve: al Cagliari 45 milioni

L'Inter di Antonio Conte prende forma e aggiunge un fondamentale tassello per la stagione 2019/2010: Nicolò Barella. Il centrocampista cagliaritano classe 1997 arriva a Milano in prestito con obbligo di riscatto fissato a 45 milioni più bonus. Operazione chiusa in tutti i suoi dettagli come riporta Gianluca Di Marzio per Sky Sport.

Il centrocampista dell'Italia di Roberto Mancini e ormai ex Cagliari sosterrà a breve le visite mediche prima di apporre la propria firma sul contratto che lo legherà alla società nerazzurra.

Video - Cosa serve, come giocheranno: il mercato delle big di Serie A ai raggi X 02:44