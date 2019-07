Barzagli non farà parte dello staff della Juventus: spazio a mister Milan Lab Tognaccini

Andrea Barzagli non farà parte del nuovo staff tecnico della Juventus, secondo quanto riporta Gazzetta.it. L'ex difensore centrale avrebbe avuto un ripensamento e almeno per ora non ricoprirà il ruolo di collaboratore dello staff tecnico per dedicarsi evidentemente ad altro. Una decisione sorprendente visto che Andrea Barzagli sarebbe dovuto essere un uomo di assoluta fiducia nonchè figura molto vicina ai calciatori.

Lo staff di Maurizio Sarri alla Juventus

Giovanni Martusciello Vice allenatore Marco Ianni Assistente Claudio Filippi Preparatore dei portieri Massimo Nenci Preparatore dei portieri Davide Ranzato Preparatore atletico Davide Losi Preparatore atletico Andrea Pertusio Responsabile area tecnica Gianni Picchioni Osservatore Luca Stefanini Responsabile medico sanitario Daniele Tognaccini Responsabile medico

Per un Andrea Barzagli che esce, c'è un Daniele Tognaccini - storico responsabile di Milan Lab - in predicato di entrare nello staff: affiancherà il il responsabile dell'area medica Luca Stefanini.