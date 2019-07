Buffon-Juventus, il ritorno sarà realtà: giovedì visite mediche e firma

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Prendiamo in prestito queste parole di Antonello Venditti per spiegare l'imminente ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus. Un anno dopo il giro di campo in lacrime in uno Stadium pieno come un uovo, SuperGigi è pronto a tornare a difendere la maglia della Vecchia Signora, mettendo al servizio del club bianconero la propria leadership, il proprio carisma e la propria mentalità vincente. Il 41enne portierone di Carrara sarà il vice di Szczesny, firmerà un contratto annuale e a partire dal 30 giugno 2020 inizierà ufficialmente il proprio percorso da dirigente della Juventus. Ma è una soluzione calibrata o, al contrario, avventata? Analizziamo pro e contro di un’operazione che ha i contorni di un ritorno clamoroso.

Buffon-Juventus, perché sì

Motivazioni squisitamente tecniche

Già, perché al netto di qualche svarione (su tutti quello che in parte è costato al PSG l’eliminazione in Champions per mano dello United) Gigi Buffon è ancora un portiere “abile ed arruolabile” nonché integro: la sua esperienza e il suo senso della posizione possono compensare l’inevitabile usura sul piano fisico. Da secondo, una specie di lusso per una squadra: almeno per una stagione ancora, poi sarà tempo di abbandonare il calcio giocato.

Personaggio non ingombrante…

Il rapporto con Szczesny, lo abbiamo appurato nell’ultimo anno in bianconero di Buffon, è ottimo e il portiere italiano non avrebbe problemi a osservare dalla panchina le parate del collega polacco in attesa del suo momento di gloria. Il 41enne non sarebbe quindi da questo punto di vista una figura ingombrante, è troppo intelligente per puntare a sovvertire determinati equilibri.

… E chioccia per i giovani

Che poi altro non è che il motivo per cui sarebbe ingaggiato dalla Juventus: anzi, dalle ultime ricostruzioni sarebbe stato proprio Maurizio Sarri a caldeggiare questo scenario, con il portierone italiano che metterebbe tutta la sua esperienza a servizio del gruppo. Del resto Buffon è uomo-spogliatoio per antonomasia, oltre a essere uomo-Juve: anche quando non è dalla partita è solito incitare i compagni nella fase di riscaldamente pre partita alla stregua del più motivante dei preparatori atletici.

Video - Gianluigi Buffon si racconta ad Alain Boghossian e a Eurosport: l'intervista completa 25:20

Buffon-Juventus, perché no

Minestra riscaldata

È la consueta litania che accompagna questo tipo di ritorni, ma il più delle volte il luogo comune non va poi molto lontano dalla verità. La storia tra Buffon e la Juventus è fatta di trionfi in quantità industriale e di qualche cocente delusione, specialmente per quel che concerne la Champions League. Perché rischiare di sciupare anche solo in parte un romanzo avvincente?

Perin agnello sacrificale

Il ritorno di Buffon comporta il sacrificio di quello che non più tardi di una stagione fa era stato additato come il portiere del futuro in casa Juventus. Mattia Perin farà le valigie e non è nemmeno detto che sarebbe una soluzione temporanea visto che la cessione a titolo definitivo (si vocifera destinazione Siviglia) è uno scenario plausibile. Ha senso privarsi di un portiere di prospetto e sicuro avvenire per (ri)accogliere il portiere del passato?