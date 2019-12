Ancelotti-Napoli, 6 giorni decisivi: pronto Gattuso

E’ una notizia lanciata dalla stampa locale come il Mattino, ma ripresa anche dallo spazio dedicato al Napoli su Tuttosport. Per Carlo Ancelotti decisivi i prossimi 6 giorni, con la sfida all’Udinese ma soprattutto il Genk a decidere il futuro. In caso di risultati negativi ma soprattutto beffa in Champions League, in testa alla lista ci sarebbe Gattuso, con cui ci sarebbe già l’ok dopo i no incassati da Allegri e scartata l’opzione Spalletti.

La nostra opinione. La riteniamo ancora un’opzione lontana. Solo lo shock di un’eliminazione clamorosa in Champions potrebbe davvero far saltare il banco, altrimenti si proseguirà tranquillamente con Ancelotti. Poi a fine stagione si tireranno le conclusioni, dove tra l’altro pare esserci nel contratto un’opzione che liberebbe il tecnico con il Napoli costretto a versare ‘solo’ 500mila euro.

Ibrahimovic-Milan, tutto porta verso il sì

E’ la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che ancora riporta le parole dello svedese rilasciate però di fatto 20 giorni fa a GQ. Secondo la Gazzetta dello Sport comunque la decisione definitiva dovrebbe arrivare entro 10 gioni, con due settimane di allenamenti intensivi per far riprendere a Ibra la condizione ideale e poi lanciarlo subito nella mischia.

La nostra opinione. Alla fine questo è un affare che si farà. Non sono tante queste continue voci quanto l’essersi sbilanciato ormai più di un mese fa direttamente una personalità come il commissioner della MLS in quella famosa intervista a ESPN. Ibra ha scelto da tempo così come da tempo ha scelto il Milan. Si attende solo il momento giusto per annunciarlo e la limata agli ultimi dettagli, ma alla fine lo svedese dovrebbe tornare nella squadra cui non ha mai fatto mistero di aver amato di più.

Corriere dello Sport, prima pagina discutibile

Con questa prima pagina il quotidiano romano apre l’edizione odierna...

La nostra opinione. Per una volta non parliamo di mercato. Mettiamola così: cattivo gusto. Giusto per stare nel politically correct...