50° Fabio Silva (Porto)

Età: 17. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2022.

Non ancora 18enne, in Portogallo è considerato il più grande talento della sua generazione e i suoi record di precocità ne sono una conferma. È il più giovane giocatore ad avere esordito e segnato con la maglia del Porto: ha già dimostrato la portata del suo potenziale. Al punto che i dirigenti del club lusitano gli hanno prolungato il contratto fino al 2022 inserendo fissando la clausola rescissoria a 125 milioni. Una cifra impossibile per un giocatore che deve ancora dimostrare tutto? L'esempio di Joao Felix, che la scorsa estate ha lasciato il Benfica per trasferirsi all'Atletico Madrid per 126 milioni di euro, dice il contrario.



A chi interessa? Diversi top club europei hanno messo gli occhi su Fabio Silva: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Inter e Atletico Madrid. Tra i Colchoneros l'idea di affiancarlo a Joao Felix per dare il via a un nuovo ciclo sta prendendo piede. Il prezzo della clausola? La precarietà del Porto, che secondo la stampa portoghese ha bisogno di far rientrare in cassa 100 milioni di euro entro il 30 giugno, potrebbe rendere le trattative più semplici.

Valore di mercato: 60 milioni.

49° Ivan Rakitic (Barcellona)

Età: 32. Ruolo: centrocampista. Scadenza contratto: 2021.

Il divorzio tra Rakitic e il Barcellona è ormai certo. Poco utilizzato con Valverde prima e Setien poi, già dato per partente durante l'ultimo mercato invernale, il croato farà le valigie e lascerà definitivamente la Catalogna in estate. Sotto contratto fino al 2021, è alla ricerca di una nuova sfida, di un club dove avrà la certezza di giocare. Non dovrebbe essere difficile per un giocatore del suo calibro: campione d'Europa nel 2015, quattro volte campione di Spagna e finalista ai Mondiali 2018 con la Croazia, Rakitic ha anche un costo abbordabile considerata la sua situazione contrattuale. Prenderlo a meno di 30 milioni di euro, anche se ha 32 anni, sarebbe un grande affare.

A chi interessa? In inverno Rakitic è stato corteggiato dall'Inter, ma il suo trasferimento in Italia non si era concretizzato. La pista milanese si è raffreddata, così come quella che porta alla Juventus. In estate a cercarlo saranno soprattutto squadre spagnole. L'Atletico Madrid è in prima linea e avrebbe già mosso i primi passi, così come il Siviglia (la squadra in cui ha militato dal 2011 al 2013). Rakitic potrebbe così conservare il suo passaporto, a meno che il PSG (da tempo sulle sue tracce) non si rifaccia vivo o all'orizzonte non spunti un top club inglese (Chelsea?).

Valore di mercato: 25 milioni.

48° Jonathan Ikoné (Lille)

Età: 21. Ruolo: trequartista. Scadenza contratto: 2023.

Nelle ultime stagioni il Lille si è specializzato in plusvalenze. Nicolas Pepé (all'Arsenal per 80 milioni), Rafael Leao (al Milan per 35 milioni) e Thiago Mendes (al Lione per 26,5 milioni) sono esempi più recenti. Jonathan Ikoné potrebbe essere tra i prossimi. Il nativo di Bondy sta un po' faticando a confermarsi quest'anno, ma a soli 21 anni rimane uno dei punti di forza del Lille di Galtier. Sotto contratto fino al 2023, lo scorso settembre è entrato nel giro della Nazionale maggiore segnando un gol all'esordio contro l'Albania. Un ruolino di marcia sufficiente per provare a compiere un salto di qualità, anche se il Lille e il suo presidente Gerardo Lopez rischiano, come al solito, di far lievitare il prezzo.

A chi interessa? Il Lione ci ha provato a gennaio, ma il Lille ha rifiutato un'offerta di 30 milioni ed è difficile che l'OL torni alla carica. Nessun club francese è in grado di soddisfare le richieste del Lille fatta eccezione per il PSG (ex squadra di Ikoné) che tuttavia non è interessato. Bisognerà quindi cercare altrove: in Italia, ad esempio. Il Napoli si era fatto avanti la scorsa estate e potrebbe riprovarci quest'anno. La trattativa rischia di essere complicata: il Lille deve puntare a strappare una cifra importante poiché il PSG ha una percentuale sulla rivendita (40%) del giocatore.

Valore di mercato: 40 milioni.

47° Willian (Chelsea)

Età: 31. Ruolo: attaccante esterno. Scadenza contratto: 2020.

Al Chelsea dal 2013, Willian lascerà Londra in estate. Chiuso dall'imminente arrivo di Ziyech e in scadenza di contratto a giugno, l'esterno brasiliano avrebbe voluto prolungare per altri 3 anni: i Blues si sono fermati a un biennale. L'ex Shakhtar ha così deciso di guardarsi attorno. A 31 anni non sta certamente prendendo in considerazione l'ipotesi di ritirarsi: nonostante abbia giocato poco nella squadra di Lampard, ha uno score di 5 gol e 5 assist in 28 presenze in Premier League.

A chi interessa? Trentenne e in scadenza di contratto: Willian è il profilo perfetto per la Juventus, specializzata in operazioni di questo tipo. E infatti i bianconeri sembrano essere in pole position per il brasiliano. Secondo diversi media inglesi anche l'Arsenal è tra le squadre in lizza in ragione del suo budget limitato. Infine c'è José Mourinho, che l'ha allenato ai tempi del Chelsea: lo Special One potrebbe portarlo con sé al Tottenham.

Valore di mercato: svincolato a fine stagione.

46° Gaetano Castrovilli (Fiorentina)

Età: 23. Ruolo: centrocampista. Scadenza contratto: 2024.

Tredicesima in classifica prima della sospensione della Serie A, la Fiorentina non è stata protagonista di una stagione esaltante. Tuttavia i viola possono contare con orgoglio su una delle rivelazioni dell'anno: Gaetano Castrovilli. Arrivato a Firenze nel 2017 e dirottato in prestito per due anni alla Cremonese in Serie B, al suo primo anno nel massimo campionato ha impressionato al punto da meritarsi la convocazione in Nazionale lo scorso novembre dopo appena 12 presenze. Centrocampista polivalente, dotato di un ottimo controllo di palla e con una buona propensione offensiva (3 gol in campionato finora), a inizio stagione ha prolungato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2024. Ma è difficile pensare che possa rimanere viola a vita.

A chi interessa? Secondo la stampa italiana il PSG avrebbe pensato a Castrovilli già a gennaio e potrebbe tornare all'attacco in estate. Troverà concorrenza. Il Napoli ha ha offerto 35 milioni alla Fiorentina durante l'ultimo mercato di riparazione, mentre l'Inter avrebbe già avviato contatti con i viola. Sul giocatore ci sono anche Juventus e Roma, mentre all'estero attenzione a Borussia Dortmund e a diversi club di Premier League. Di sicuro il costo del cartellino di Castrovilli salirà alle stelle.

Valore di mercato: 40 milioni.

45° Michy Batshuayi (Chelsea)

Età: 26. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2021.

A 26 anni l'attaccante belga ha già giocato in 6 squadre diverse da quando ha debuttato con la maglia dello Standard Liegi nel 2014. E sembra destinato a finire sul mercato anche a giugno. L'ex Marsiglia, che al Chelsea è chiuso da Abraham e Giroud, sta trovando poco spazio con Lampard. E i Blues potrebbero avere esaurito la pazienza verso un attaccante che, legato da un contratto in scadenza nel 2021, non ha mai rispettato le aspettative che si erano creato sul suo conto quando era arrivato a Londra. Nonostante tutto Batshuayi rimane un attaccante interessante e con ottimi numeri soprattutto in Nazionale (16 gol in 29 presenze). Potrebbe perciò rappresentare un buon affare per numerosi club.

A chi interessa? La sua prossima destinazione potrebbe essere una delle sue tante ex squadre. In primis il Crystal Palace che, dopo averlo avuto per 6 mesi in prestito la scorsa stagione, vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo. E sempre rimanendo in Premier League, va tenuto d'occhio anche l'Aston Villa. Il Chelsea, dal canto suo, ha bisogno di ammortizzare il costo del cartellino di Batshuayi, pagato 40 milioni nel 2014.

Valore di mercato: 30 milioni.

44° Dries Mertens (Napoli)

Età: 32. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2020.

Dovesse concludersi il campionato, Mertens - con ogni probabilità - diventerà il miglior marcatore della storia del Napoli (al momento è in testa, in coabitazione con Hamsik con 121 gol). Questo non è bastato, però, per strappare un rinnovo di contratto con De Laurentiis, rinnovo in alto mare visto le pretese economiche dell'attaccante belga. Dries 'Ciro' Mertens è molto legato alla città e vorrebbe chiudere proprio la carriera a Napoli, ma al momento non ci sono possibilità che resti in azzurro anche per la prossima stagione.

A chi interessa? Già in inverno si erano mosse Inter e Roma, ma Mertens può fare gola a tanti club considerando la sua posizione da svincolato”. L'importante sarà trovare l'accordo per l'ingaggio, visto che il classe '87 pretende 5 milioni a stagione. In corsa c'è anche il Monaco che già due mesi fa aveva presentato un'offerta al Napoli, di 10 milioni, per averlo subito a disposizione.

Valore di mercato: svincolato a fine stagione.

43° Florian Thauvin (Marsiglia)

Età: 27. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2021.

Il Marsiglia deve vendere, vendere e vendere. Per restare nei parametri del fair-play finanziario, il club francese dovrà cedere qualche pezzo pregiato della propria rosa, e Thauvin è sicuramente uno di quei giocatori che fa più gola sul mercato. Peccato per Rudi Garcia che in pratica non l'ha mai avuto a disposizione in questa stagione, considerando il suo pesantissimo infortunio.

A chi interessa? Thauvin ha già giocato all'estero, ma non era andata tanto bene l'esperienza al Newcastle United. Difficile un suo passaggio in Inghilterra, c'è chi lo vedrebbe bene in Germania come riserva di lusso al Bayern Monaco. Il Marsiglia spera di raccogliere 35 milioni...

Valore di mercato: 40 milioni.

42° Gonzalo Higuain (Juventus)

Età: 32. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2021.

Nonostante una buona partenza, Higuain è stato declassato nelle gerarchie di Sarri e non può considerarsi un titolare nell'attacco bianconero, considerando la presenza di Dybala e Cristiano Ronaldo. Lo dicono i numeri: gli 8 gol in 34 presenze (in tutte le competizioni) sono troppo pochi per essere importanti in una squadra come la Juventus. Dopo i prestiti dello scorso anno a Milan e Chelsea, non andati benissimo, ci si attendeva di più per la seconda avventura in bianconero del Pipita che potrà essere ceduto esattamente 12 mesi prima la naturale scadenza del suo contratto.

A chi interessa? Una squadra che ha mostrato interesse per Higuain è stato il PSG che in estate vedrà la partenza, sicura, di Cavani a cui scadrà il contratto. Con la situazione di Icardi ancora in divenire, non sarà improbabile vedere Higuain con la maglia del PSG e Icardi proprio con quella bianconera. Anche l'Athletic si è fatto avanti. Sì la squadra dove militano solo baschi: proprio nelle scorse settimane Higuain ha ammesso di avere un nonno basco che emigrò in Argentina.

Valore di mercato: 32 milioni.

41° Adama Traoré (Wolverhampton)

Età: 24. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2023.

Se il Wolverhampton continua a fare bene in Premier League, e sogna di confermarsi con un piazzamento in Europa, gran parte del merito va dato ad Adama Traoré. L'esterno destro, cresciuto nel vivaio del Barcellona, continua a demolire le difese inglesi, partecipando a ben 11 gol dei Wolves in campionato (4 gol e 7 assist). È uno dei giocatori con più dribbling riusciti in Europa e sulla fascia fa davvero quel che vuole. Sarà dura per il Wolverhampton riuscire a trattenerlo.

A chi interessa? La prima squadra interessata allo spagnolo è il Liverpool, anche per il modo di giocare della compagine allenata da Klopp. Traoré sarebbe la prima scelta dei Reds in caso di partenza di uno tra Salah e Mané. Occhio però allo stesso Barcellona che nel corso della stagione ha fatto qualche sondaggio per riportare a casa il 24enne spagnolo.

Valore di mercato: 32 milioni.

