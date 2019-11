Inter, accelerata per Giroud. I dubbi di Marotta

Rimane Olivier Giroud il principale obiettivo sul mercato di gennaio per l'Inter, che ha assoluto bisogno di rinforzare il parco attaccanti. Il 33enne francese, il cui contratto con il Chelsea scade il prossimo 30 giugno, punta a strappare un contratto fino al 2022 ma il club nerazzurro al momento rimane più prudente e ha messo sul tavolo un accordo di 18 mesi. Un ostacolo non da poco sulla trattativa è rappresentato anche dall'ingaggio: al momento Giroud guadagna 8 milioni di euro netti a stagione.

La nostra opinione. I dubbi di Beppe Marotta riguardo all'affare Giroud sono leciti. Al di là delle considerazioni meramente economiche (lo stipendio del giocatore è altissimo), legarsi a un giocatore di quell'età con un contratto fino al 2022 appare un azzardo. Anche perché c'è ancora da risolvere la questione Sanchez (il futuro del cileno verrà deciso in primavera) e - soprattutto - il prossimo giugno ad Appiano Gentile potrebbe rifare la sua comparsa Mauro Icardi qualora il PSG non esercitasse il diritto di riscatto.

Milan: Calabria e Rodriguez via a gennaio?

In casa Milan si respira aria di rivoluzione tra i terzini. Le scelte di Stefano Pioli, infatti, sembrano ormai definite: giocano Conti a destra e Theo Hernandez a sinistra con Calabria e Ricardo Rodriguez ormai declassati a riserve. E per i due l'avventura a Milanello potrebbe concludersi tra poche settimane: secondo Tuttosport entrambi potrebbero fare le valigie già durante il mercato di gennaio. Per sostituirli si fanno i nomi di Zeki Celik, 22enne terzino destro turco del Lille, e Djibril Sidibé, 27enne esterno francese dell'Everton in scadenza a giugno.

La nostra opinione. Il rendimento di Davide Calabria in questa prima parte di stagione è stato decisamente al di sotto delle aspettative: il difensore cresciuto nel vivaio del Milan ha rimediato 2 espulsioni e commesso una serie incredibile di errori. La sua partenza consentirebbe ai rossoneri di centrare un'importante plusvalenza. Delicata anche la situazione di Rodriguez che, dopo la prova disastrosa nel derby contro l'Inter del 21 settembre scorso, non ha più visto il campo. La sensazione è che entrambi siano giunti al capolinea.

Juventus: rinnovo in vista per Szczesny, Cuadrado e Matuidi

Dopo quello ufficiale di Bonucci che ha firmato fino al 2024, in casa Juventus si lavora anche ai rinnovi di Szczesny, Cuadrado e Matuidi come riporta il Corriere dello Sport. Il portiere polacco potrebbe presto firmare un nuovo accordo fino al 2024 con un sensibile ritocco dell'ingaggio (da 4 a 7 milioni a stagione), per l'esterno colombiano è pronto un contratto fino al 2022 mentre il centrocampista francese potrebbe legarsi ai bianconeri almeno fino al 2021.

La nostra opinione. Il rinnovo di Szczesny è una mossa logica da parte della Juventus: alla sua terza stagione in bianconero, il 29enne polacco ha dimostrato di essere un portiere estremamente affidabile. Discorso diverso per Juan Cuadrado, che da terzino destro sta vivendo una nuova vita dopo l'approdo di Sarri in panchina. Curiosa, infine, la parabola di Blaise Matuidi: il centrocampista francese, dato in partenza in estate, sembra essere diventato un punto fermo a centrocampo.