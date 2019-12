Occasione Haaland: la Juventus ci pensa

Tuttosport dedica ampio spazio a Erling Haaland, il 19enne bomber norvegese protagonista di uno straordinario avvio di stagione con il Salisburgo. Il quotidiano torinese, ampliando un'indiscrezione riportata dalla Bild, rilancia la notizia secondo la quale nel contratto del giocatore esiste una clausola per liberarlo da 20 milioni di euro, un costo decisamente inferiore rispetto al potenziale costo del cartellino. Tuttosport rileva che la Juventus seguiva Haaland già 2 anni fa, ma il giocatore rifiutò il trasferimento a Torino preferendo il Salisburgo, club dove aveva la possibilità di giocare con più continuità.

La nostra opinione. Con 27 gol in 20 partite ufficiali (8 in 5 di Champions) Haaland si sta rivelando uno dei bomber principi in Europa di questa prima parte di stagione. La carta di identità gioca a suo favore e i margini di miglioramento sono enormi. Dal punto di vista economico l'operazione non si discute. Dal punto di vista tecnico nemmeno: con Mandzukic in partenza e Higuain non più giovanissimo, i bianconeri potrebbero mettersi in casa il centravanti del futuro.

Fiorentina-Chiesa: in casa viola torna il sereno

La Gazzetta dello Sport analizza il momento in casa Fiorentina, non tanto sul campo ma in chiave mercato. Tiene banco ovviamente la questione legata al rinnovo di contratto di Federico Chiesa: dopo il vertice dei giorni scorsi, ci sarà un altro contatto con la società intorno a Natale. Si comincerà a mettere nero su bianco qualche numero e si lavorerà per allungare il contratto attuale (che scade nel 2022) valutando l'eventuale inserimento di una clausola.

La nostra opinione. Giocatore imprescindibile per la squadra di Vincenzo Montella, Federico Chiesa ha la necessità di chiarire rapidamente il proprio futuro. Per il bene della Fiorentina, innanzitutto, ma anche per quello della Nazionale di Roberto Mancini: mancano poco più di 6 mesi a Euro 2020 e l'attaccante ha bisogno di avvicinarsi all'appuntamento con la mente libera. Non può certo permettersi una seconda parte di stagione condizionata dalle voci che lo riguardano: è interesse di tutti, perciò, mettere al più presto un punto fermo su una vicenda che si trascina da fin troppo tempo.

Milan: Ibrahimovic alza il prezzo

Secondo il Corriere dello Sport la fumata bianca tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan non è così scontata. Tra l'attaccante svedese e il club rossonero, infatti, manca ancora l'intesa sull'ingaggio: 6 milioni di euro per un contratto di 18 mesi sono ritenuti insufficienti dal giocatore. La speranza in casa Milan è che quello di Ibra sia solo il classico tentativo al rialzo.

La nostra opinione. Che al Milan serva urgentemente un attaccante di peso in grado di garantire un buon bottino di reti è un dato di fatto. Detto questo, è altrettanto chiaro che assecondare in tutto e per tutto le richieste di Ibrahimovic sia altamente rischioso. Non va dimenticato che si sta parlando di un giocatore di 38 anni.