Lionel Messi all’Inter: castroneria, possibilità concreta o romantica suggestione? Difficile stabilirlo ora, praticamente impossibile. Per i nostri colleghi spagnoli l’eventualità non sussiste, per l’ex patron nerazzurro Massimo Moratti sì: certo è che le vie del calciomercato sono infinite e dopo l’approdo di Cristiano Ronaldo il concetto di impossibile va giocoforza rivisitato. Proviamo a ipotizzare un mondo parallelo – che non è detto non possa un giorno incrociarsi con quello vero – dove lo sbarco di Leo Messi in Italia risulti credibile. Gli indizi sparsi qua e là ci sarebbero anche, arriveranno a costituire una prova?

Missing CR7

Lo ha sottolineato più volte Leo Messi: la competizione con Ronaldo gli manca eccome, quella sfida nella sfida tra cannonieri bionici capaci ogni anno di sollevare un po’ più in alto l’asticella del gol. I casi dunque sono due: o Cristiano torna al Real Madrid, oppure Leo Messi fa una capatina in Italia. Contestualmente nella squadra rivale della Juventus per eccellenza: già, se no che film sarebbe? Nulla di eclatante, sia ben inteso, Messi non si è mai sbilanciato a tal punto di far credere di essere disposto a confrontarsi con il campionato italiano, però la presenza di Cristiano Ronaldo nella Serie A potrebbe essere una valida esca.

" Il Real ha risentito della sua assenza come sarebbe successo a qualsiasi altra squadra. È chiaro che manca anche alla Liga, perché sono i migliori giocatori che rendono più competitivo il torneo, io avrei preferito rimanesse, il volerci superare ogni anno ci faceva bene "

Video - Ronaldo: "Mi manca giocare nella Liga e condividere con Messi le nostre sfide" 02:45

Il sacrificio: Lautaro

" Lautaro è un bravissimo ragazzo, tiene molto alla sua carriera e quindi è giusto che i tifosi gli vogliano bene. Bisogna vedere se non rientra in quel che dicevo prima, il poter essere scambiato in un'operazione più importante per arrivare a Messi. [Massimo Moratti, 6/4/2020, @RadioRai] "

Parole e musica di Massimo Moratti, che da tifoso nerazzurro ed ex plenipotenziario ritiene dunque il gioiello di casa Inter Lautaro Martinez sacrificabile sull’altare dell’approdo alla Pinetina di Leo Messi. Non è un mistero che Lautaro sia l’oggetto principale del desiderio in casa Barcellona, dunque alla luce della valutazione dell’attaccante nerazzurro ogni giorno sempre più consistente non pare azzardato provare a ipotizzare uno scambio tra i due club. Sulla carta, almeno, la realtà è tremendamente più complessa.

Le agevolazioni economiche

Si chiama Decreto Crescita e prevede l’abbattimento del 50% del carico fiscale (nello specifico dell’imponibile su cui si applica l’Irpef) per i calciatori professionisti provenienti dall’estero: indubbiamente tale provvedimento farebbe al caso dell’Inter qualora volesse davvero portare a Milano il fuoriclasse argentino. Vero è che l’esborso complessivo per un giocatore che guadagna 40 milioni l’anno sarebbe ingente ma la disponibilità economica non manca a Suning e le agevolazioni previste dall’ordinamento italiano potrebbe giocare un ruolo importante nella trattativa.

Messi al top negli ingaggi: l'ostacolo più grande

CALCIATORE MILIONI DI EURO CLUB Lionel Messi 50 Barcellona Neymar 36 PSG Cristiano Ronaldo 31 Juventus Antoine Griezmann 18 Barcellona Gareth Bale 15 Real Madrid

Fonte Forbes

Messi all’Inter, dunque, è davvero possibile? Presto per dirlo, ci sono troppe valutazioni da fare. Ne buttiamo lì giusto uno, soprattutto rivolta ai tifosi nerazzurri: ha senso sacrificare l’attaccante e simbolo del futuro per effettuare un all in volto a provare a vincere tutto e subito, diciamo nell’arco di due anni?