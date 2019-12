Real Madrid, follie per Fabian Ruiz: pronti 70 milioni

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alle voci di mercato provenienti dalla Spagna che vorrebbero il Real Madrid intenzionato a fare sul serio per Fabian Ruiz. La prossima estate, per il 23enne centrocampista spagnolo ex Betis, i Blancos sarebbero disposti a mettere sul tavolo 70 milioni di euro. Fabian Ruiz è legato da un contratto con il Napoli che scade a giugno 2023: il suo ingaggio attuale è di 1,5 milioni di euro.

La nostra opinione. Dal punto di vista economico l'operazione apre scenari molto interessanti per il Napoli che, attraverso la cessione di Ruiz a quelle cifre, realizzarebbe una plusvalenza di 40 milioni di euro. Tecnicamente parlando, invece, la mossa appare rischiosa: è vero che il giocatore non sta vivendo il suo migliore momento e fatica a trovare continuità, ma se il Napoli vuole continuare a competere ad alti livelli giocatori come Fabian Ruiz, di quell'età e di quelle potenzialità, deve tenerseli stretti.

Atletico Madrid, a gennaio nuovo assalto a Belotti?

Fermo per infortunio (il suo 2019 rischia di essere già finito), Andrea Belotti fa parlare di sé in chiave mercato. Secondo il quotidiano spagnolo As, infatti, sulle tracce del Gallo sarebbe tornato con una certa insistenza l'Atletico Madrid, a caccia di un rinforzo di peso in attacco già a gennaio. Nel rilanciare la notizia Tuttosport precisa che il budget a disposizione dei Colchoneros è di 35 milioni di euro.

La nostra opinione. Appare davvero arduo ipotizzare che il Torino decida di privarsi di Belotti a quel prezzo. Basti pensare che l'attaccante era già finito nel mirino dell'Atletico, che 2 anni fa si spinse a offrire 60 milioni più un paio di giovani talenti come contropartite tecniche. Senza considerare che, con un Europeo alle porte che vedrà Belotti tra i sicuri protagonisti, è impensabile che il Toro lo lasci partire a gennaio.

L'Atalanta ha deciso: riscatterà Pasalic

E sempre la Gazzetta dello Sport anticipa una delle prossime mosse di mercato dell'Atalanta. Il club bergamasco, infatti, avrebbe deciso di esercitare il diritto di riscatto per Mario Pasalic versando nelle casse del Chelsea i 15 milioni di euro richiesti. Il cartellino del 24enne centrocampista croato ex Milan è infatti di proprietà del club londinese e l'accordo di prestito con l'Atalanta scade a giugno 2020.

La nostra opinione. Esaltato dagli schemi e dalla metodologia di lavoro di Gian Piero Gasperini, Mario Pasalic si sta confermando un buonissimo giocatore in questa prima parte di stagione: il suo score personale è di 4 gol e 2 assist in 18 presenze tra campionato e Champions. La duttilità tattica ha conquistato il tecnico atalantino che ormai l'ha reso uno dei punti fermi. Spendere 15 milioni per quello che a tutti gli effetti sta diventando il nuovo Super Mario non sembra affatto un azzardo, anzi.