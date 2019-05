Ad Appiano Gentile può dirsi cominciata la rivoluzione Inter sotto il segno di Antonio Conte. In realtà, la "rivoluzione" vera e propria si concentrerebbe essenzialmente nel reparto offensivo, dato che la prima, imprescindibile mossa dell'ex commissario tecnico e allenatore di Chelsea e Juventus sarebbe quella di far fuori Mauro Icardi.

Via Icardi: prima di tutto "il gruppo"

Esattamente come fu per Mario Balotelli ai tempi della Nazionale, in cui Conte si rifiuto di prendere anche solo lontanamente in considerazione il nome dell'attuale centravanti dell'Olympique Marsiglia, anche nel caso di Icardi la regola resta. Non si tratta, si badi bene, di una decisione che prende in esame le caratteristiche tecniche dl giocatore, bensì i valori morali e la volontà di "estirpare il male dalla radice". Tolto il dente, tolto il dolore: Conte esige che, almeno in partenza, il gruppo sia coeso e senza "teste calde" difficili da gestire. Come fare per venderlo? Anzitutto, è bene ricordare che, fino al 15 luglio, il cartellino dell'argentino presenta una clausola rescissoria di 110 milioni. Certamente, l'Inter sarebbe pronta ad accontentarsi di una cifra compresa tra i 50 e gli 80 milioni. E pazienza se, in Italia, l'unico club a poterlo acquistare sarebbe proprio la Juventus. Alla finestra, all'estero, c'è l'Atletico Madrid, intenzionato a sostituire Antoine Griezmann.

Spazio a Lukaku (e/o Dzeko) e... Chiesa

Insomma, la decisione su come trattare la "patata bollente" dello spogliatoio nerazzurro, sarebbe - direttamente - quella di "non trattarla". Conte, per un'Inter competitiva per lo Scudetto e la Champions League vede, nel suo reparto avanzato - oltre a Lautaro Martinez - Edin Dzeko e Romelo Lukaku, due arieti generosi dell'area di rigore, che possano darea la possibilità a uno come - ad esempio - Federico Chiesa, di esprimersi al meglio. Ci sarà quindi anche l'Inter sul talento della Fiorentina, che in molti avevano dato già un po' troppo facilmente come acquisto della Juventus.

A centrocampo, si spingerà per Barella

In generale, Conte imposterà la sua nuova Inter secondo i dettami tattici del 3-5-2. Davanti a capitan Samir Handanovic, il terzetto difensivo composto da Diego Godin, Stefan de Vrij e Milan Skriniar; a centrocampo, Marcelo Brodzovic e Radja Nainggolan saranno accomapagnati dal Nicolò Barella, che la società nerazzurra farà di tutto per strapparlo al Cagliari e alla concorrenza. Il sogno, poi, è arrivare a Ivan Rakitic del Barcellona. Sulle fasce, a destra Danilo del Manchester City e, sulla sinistra, Kwadwo Asamoah.