Punti nel vivo. E’ questa la sensazione che si tocca con mano leggendo le reazioni sui social dei tifosi della Juventus dopo la firma di Antonio Conte con l’Inter. Un tradimento in piena regola per la maggior parte degi tifosi bianconeri, che non tollerano proprio questo schiaffo da parte del capitano, condottiero e uomo che ha incarnato maggiormente la juventinità per i tifosi. Dopo la petizione per togliere la stella dallo Juventus Museum, ecco piovere i messaggi di livore e i meme più o meno esilaranti che ironizzano sull’Inter “a trazione gobba” e su Conte che invece del ristorante da 100 euro ha scelto l’All you can eat cinese.

Video - Da Pirlo a Pogba, da Tevez a Can: i 10 migliori affari di Marotta alla Juventus 02:21