Cuore Gattuso, rinuncia a 11 milioni per far ricevere al suo staff l'intero stipendio

Emergono i dettagli della rescissione consensuale del contratto di Gattuso con il Milan: al momento di discutere la sua buonuscita il tecnico calabrese ha deciso di rinunciare alle due annualità che gli sarebbero spettate - 2,5 milioni netti per la prossima stagione e 3 milioni netti per la stagione 2020/2021 per un risparmio del club di 11 milioni di euro lordi - allo scopo di permettere ai suoi collaboratori di ricevere l'intero stipendio fino al 2021, quindi 5 milioni di euro lordi delle 24 mensilità.

Un gesto non certo usuale che rende onoro all'uomo Gattuso prima che al professionista.