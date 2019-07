Chi doveva rinnovare l'ha fatto; per gli altri, c'è una nuova avventura all'orizzonte. Lo spartiacque è stato ufficialmente scollinato da una decina di giorni: dal 1° luglio, un'orda di svincolati si è riversata sul mercato. Giocatori senza contratto che si allenano da soli, oppure - è il caso della coppia di terzini Dani Alves-Filipe Luis - giocano da protagonisti e vincono una Copa America. Tutti in attesa di una sistemazione, di una nuova chance. Al netto del costo per lo stipendio, sono le classiche opportunità di mercato.

I nomi di peso: Ribery, Balotelli, Dani Alves

"Non ho ancora deciso il mio futuro, lo farò entro un paio di settimane. Ho ricevuto buone offerte dall'Europa", dice Franck Ribery. L'opzione araba, insomma, pare essere stata riposta nel cassetto. Ha salutato il Marsiglia Mario Balotelli, che dopo appena sei mesi dovrà cercarsi un'altra squadra: il presidente dell'OM, Jacques-Henry Eyraud, ha confermato a 'L'Equipe' che "Mario non continuerà l'avventura con noi". Tra social e motorini in acqua, chi avrà il coraggio di puntare ancora su di lui? Diversissimo, quasi opposto, il caso di un vincente nato come Dani Alves: a 36 anni ha alzato da capitano la Copa America e ora può sfogliare la margherita. Si è parlato di un ritorno al Siviglia e pure dell'Inter: niente di particolarmente concreto, per ora. L'obiettivo? Arrivare nella miglior condizione possibile a Qatar 2022. Il compagno di nazionale Filipe Luis potrebbe invece... non muoversi: l'Atletico Madrid gli ha offerto il rinnovo contrattuale per un anno.

Dani Alves führt Brasilien bei der Copa América zum TitelGetty Images

Le opportunità: c'è anche Marchisio

Salito alla ribalta nelle ultime ore per il furto del proprio cane, poi ritrovato, Daniel Sturridge attende una chiamata dopo aver conquistato - da comprimario - la Champions League con il Liverpool. Richieste alte: più facile vederlo in una formazione di seconda fascia di Premier League che in Serie A. Parametro zero è anche l'altro ex Atleti Juanfran, esperienza al servizio della causa. Meno semplice pensare di puntare sull'ex giallorosso Thomas Vermaelen, che ha lasciato il Barcellona al termine di annate sofferte e costellate di guai fisici. Occhio a Yacine Brahimi, libero dal Porto: in A si parla di Roma e Milan, in Inghilterra dell'Arsenal.

Yacine Brahimi (FC Porto)Getty Images

Liberi come il vento sono pure Fernando Llorente, nonostante il buon contributo offerto al Tottenham in Champions League, e poi Danny Welbeck, Gary Cahill (c'è l'Aston Villa dell'ex compagno John Terry), Martin Skrtel, Abel Hernandez, il talento sprecato Hatem Ben Arfa, Keisuke Honda e il connazionale Shinji Okazaki, campione col Leicester nel 2016. Ma il nome più in vista è quello di Claudio Marchisio, fresco di divorzio con lo Zenit dopo un solo anno: reduce dall'ennesimo infortunio della propria travagliata carriera, e restio a vestire una maglia italiana diversa da quella della Juve, il "Principino" potrebbe ripartire nuovamente dall'estero.

MarchisioGetty Images

In Serie A: De Rossi si ritira, quanti ex rossoneri

Daniele De Rossi sarebbe considerato lo svincolato extralusso della Serie A, se negli ultimi giorni non fosse giunto a una decisione apparentemente definitiva: addio al calcio giocato, via alla carriera di allenatore. Dunque, né Fiorentina né tantomeno Inter o Milan per l'ex bandiera giallorossa, pronta a comunicare in maniera ufficiale la propria scelta. Così, a prendersi la scena e ad aspettare una chiamata sono gli ex milanisti: in primis Riccardo Montolivo, al quale sta pensando l'Atalanta, ma anche Andrea Bertolacci, José Mauri e Ignazio Abate: il terzino ha confessato qualche giorno fa di avere tanti estimatori nel nostro campionato, senza per questo scartare a prescindere un'opzione estera. Dopo aver lasciato la Lazio e poi la Juventus, anche Martin Caceres è a spasso. Così come Simone Padoin, accostato al Brescia, Jonathan Biabiany e Darko Lazovic. La grande incognita è Giuseppe Rossi, fermo ormai da più di un anno: il piede non si discute, la condizione fisica purtroppo sì.