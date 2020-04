Da Icardi a Pogba, passando per Lautaro: i 50 nomi caldi del calciomercato estivo 2020 (10-1)

Il mercato non si ferma mai e i club si muovono già in vista della prossima stagione. Per tanti giocatori l'estate 2020 segnerà una svolta. I nostri colleghi della redazione di Eurosport Francia ne hanno selezionati 50 che infiammeranno le trattative. Vediamo i giocatori ai primi 10 posti di questa speciale classifica.

10° Harry Kane (Tottenham)

Età: 26. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2024.

Nonostante un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco da gennaio, Harry Kane è pur sempre un centravanti di caratura mondiale. Lo ha dimostrato in Premier League e con la nazionale inglese. Questa stagione ha segnato 17 gol in 25 partite totali. La punta ha centrato qualsiasi obiettivo immaginabile agli Spurs, e sogna il passaggio a un top team europeo per cominciare a riempire la sua bacheca trofei. Kane è sotto contratto col Tottenham fino al 2024, e la società non è affatto intenzionata a svenderlo. Potrebbe rivelarsi uno dei giocatori più cari dell’estate.

A chi interessa? Kane è un finalizzatore superiore a tutti i suoi colleghi di reparto. Questa differenza si nota dalle sue statistiche e dalla lista delle sue pretendenti. Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcellona, Juventus… Kane ha l’imbarazzo della scelta. Tutte queste squadre sarebbero in grado di offrirgli stimoli nuovi. Tra tutti i potenziali acquirenti, il Manchester United è sicuramente il più insistente e i suoi dirigenti non si sono mai fatti problemi nel rompere il loro salvadanaio. Ma ci vorrà ben altro genere di motivazioni per attirare Kane, giocatore affamato di titoli.

Valore di mercato: 150 milioni.

Harry Kane Credit Foto Getty Images

9° Mauro Icardi (PSG)

Età: 27. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2020.

Va o non va? È una delle domande che animeranno il mercato interista. Prestato al Paris Saint-Germain, Mauro Icardi si è reso protagonista di una stagione più che convincente. Autore di 20 gol in 31 partite con la maglia dei parigini, in poco tempo è diventato indispensabile nella formazione di Tuchel. Poi è tornato Edinson Cavani, e la sua posizione di titolare ha iniziato a vacillare. Al momento, il futuro di Icardi pare in bilico. Ma in caso di partenza (probabile) di Cavani alla fine del suo contratto (che scade il 30 giugno) il PSG sarebbe più che contento di tenersi il suo nuovo bomber. Bisognerebbe riscattarlo per la cifra pattuita coi nerazzurri, 70 milioni di euro. Sebbene Icardi sembri apprezzare Parigi, la sua situazione familiare (Wanda abita ancora in Italia) farebbe intravedere il progetto, da parte dell’argentino, di tornare in Serie A.

A chi interessa? Se il PSG non riuscisse a convincere il giocatore a rimanere definitivamente, o se i dirigenti parigini decidessero di non offrire all’Inter quei famosi 70 milioni, le squadre interessate non mancano affatto: 70-80 milioni di euro per un attaccante del suo calibro non sono una cifra esorbitante, considerando i prezzi pazzi degli ultimi anni. Il ritorno in casa Inter potrebbe essere un’opzione, anche se Antonio Conte non pare particolarmente incline a lavorare con Icardi. In caso di nostalgie del Belpaese, la Juve sembra la squadra più adatta ad accogliere l’argentino. I bianconeri rimangono vigili sugli sviluppi dell’affare, pronti a intervenire nel caso il PSG non trovasse la formula giusta per trattenerlo. Napoli e Milan sono piste meno credibili.

Valore di mercato: 70 milioni.

8° Eduardo Camavinga (Rennes)

Età: 17. Ruolo: centrocampista. Scadenza contratto: 2022.

Il suo talento ha scombussolato tutta Europa. A 17 anni, il gioiello di Rennes non ha ancora una stagione completa nelle gambe, e probabilmente non ce l’avrà per molto tempo, nel caso la Ligue 1 non dovesse riprendere…Ma la trentina di match disputati si è rivelata sufficiente per fare di lui uno dei prospetti più seguiti del continente. Il suo repertorio è immenso e il suo stile evoca quello dei più grandi di sempre. E soprattutto Camavinga sembra fronteggiare le sue sfide con una serenità impressionante. La sua qualità tecnica, la sua intelligenza e la sua unicità piacciono alle principali squadre europee.

A chi interessa? Le ultime voci insistono su un Barcellona pronto a versare 50 milioni di euro per convincere il Rennes. Ma la somma non sembra avvicinarsi minimamente al valore del ragazzo. I dirigenti bretoni avranno un alleato importante nel caso volessero liberarsi del giocatore: la concorrenza. Oltre al Barça, anche Real, Liverpool e Tottenham sognano Camavinga. È anche vero che se il Rennes non riuscisse a qualificarsi per la Champions League della prossima stagione, sarebbe durissima trattenerlo.

Valore di mercato: 60 milioni.

7° Kalidou Koulibaly (Napoli)

Età: 28. Ruolo: difensore. Scadenza contratto: 2023.

È uno dei difensori più pregiati sul mercato. Kalidou Koulibaly, 28 anni, è una delle pedine essenziali per il Napoli di Gattuso e il suo livello di prestazioni spiega in gran parte perché gli azzurri si siano mantenuti nelle prime posizioni della Serie A fino a questa stagione. Oltre alle sue qualità eccezionali di difensore, il senegalese è anche leader dello spogliatoio. Il suo carisma lo rende ancora più raro sul mercato. Aurelio de Laurentiis ne è consapevole. Avversario testardo durante le trattative, non esiterà a far alzare l’asticella delle offerte.

A chi interessa? Il PSG è in pole position. Leonardo ha delle quote importanti sul mercato italiano. È alla ricerca di un difensore importante che possa sostituire Thiago Silva, arrivato alla fine del suo contratto. Nel caso Koulibaly rifiutasse un comodo alloggio in centro Parigi rimangono sempre calde le piste di Barcellona e Manchester United, senza scordarsi del Real Madrid. Il senegalese ha parecchie corteggiatrici: dei club potenti con mezzi finanziari importanti che offrono al Napoli la possibilità di realizzare uno dei trasferimenti più succulenti dell’estate.

Valore di mercato: 80 milioni.

Kalidou Koulibaly vom SSC Neapel Credit Foto Getty Images

6° Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Età: 30. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2021.

Pierre-Emerick Aubameyang ha fatto il suo tempo all’Arsenal. Dopo 49 gol in 74 partite con la maglia dei Gunners, il gabonese ha voglia di partire. L’Arsenal si è congedato dalla Premier League occupando il nono posto: la partecipazione alla prossima Champions League sembra improbabile, e le ambizioni dei Gunners non coincidono più con quelle di “PEA”. Una sua permanenza a Londra oltre questa estate sembra molto difficile. Non resta che un anno di contratto alla punta africana, e il club comincia a premere per una soluzione finale. Le società pretendenti non mancano, Aubameyang ha un gran valore sul mercato e l’Arsenal ha già individuato il suo successore, Odsonne Edouard. A Londra la tavola è apparecchiata: Aubameyang sarà uno dei trasferimenti più chiacchierati dell’estate.

A chi interessa? Il Barcellona segue la pista Aubameyang da parecchi mesi. Il Chelsea, che dovrebbe perdere Batsuahyi e Giroud, ha fatto dell’attaccante gabonese una priorità. Pure il Manchester United lo ha messo nel mirino. Si vocifera che, nel caso di partenze dolorose come quella di Neymar e/o Mbappé, il PSG potrebbe farci un pensierino. Insomma, le squadre corteggiatrici sorvegliano da tempo il caso Aubameyang, pronte ad agire. Questo interesse è facile da spiegare: si tratta di un giocatore che ha dimostrato il proprio valore a suon di gol sia in Francia, che in Germania, che in Inghilterra.

Valore di mercato: 65 milioni.

Pierre-Emerick Aubameyang - FC Arsenal Credit Foto Getty Images

5° Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Età: 20. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2022.

È il destino di qualsiasi stella del Borussia Dortmund, un club che non trattiene mai i suoi migliori giocatori, li fa crescere e li invia alle migliori compagini d’Europa. Sancho non sarà l’eccezione alla regola e questa estate proverà a fare il salto di qualità verso una “grande” del calcio. Le sue ultime due stagioni in Bundesliga hanno rivelato uno dei talenti più puri della sua generazione; un feeling invidiabile con la porta (32 gol) e con i propri compagni (37 assist). La sua giovane età (20 anni) non sembra conciliarsi con l’ammontare delle presenze in Champions e in nazionale inglese. Proprio questo mix di gioventù ed esperienza, unito alle sue doti di finalizzatore e uomo assist, fa di lui il prototipo scientificamente perfetto che i grandi club ricercano. Ha ancora due anni di contratto, ma i mezzi economici delle società alla caccia di Sancho sapranno convincere il Dortmund a cederlo.

A chi interessa? A tutta Europa. Le due sponde di Manchester, Chelsea e Liverpool sognano di aggiungere uno dei più grandi gioielli del calcio odierno alla corona della regina. E quando tutti i grandi club inglesi si riversano su un solo talento, i prezzi si impennano velocemente. Sancho ha convinto anche il PSG, e nel caso di partenza di Mbappé e/o Neymar, la stella inglese sarà un’opzione da prendere in seria considerazione per i francesi. Il Real analogamente, dovesse sfumare il trasferimento di Mbappé, ripiegherebbe volentieri su Sancho. Infine la Juve, che potrebbe decidere di ristrutturare il suo reparto offensivo (in dubbio la permanenza di Dybala e Higuain), è molto interessata al suo profilo.

Valore di mercato: 160 milioni di euro.

4° Lautaro Martinez (Inter)

Età: 22. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2023.

Una delle più grandi rivelazioni del nostro campionato, Lautaro Martinez si è caricato l’Inter sulle sue giovani spalle segnando 16 gol e sviluppando una complicità micidiale con Romelu Lukaku. A 22 anni, la stella argentina potrebbe cercare nuove piste per continuare a crescere, facendo così le fortune dei migliori club europei. El Toro e l’Inter dovranno approfittare di questa pausa per negoziare le sue prestazioni al migliore prezzo possibile. E se Lautaro si trova così in alto nella nostra classifica, è perché una grande squadra l’ha messo in cima alla sua lista dei desideri…

Lautaro Martínez Credit Foto Getty Images

A chi interessa? Al contrario degli altri membri della nostra top 5, Lautaro ha già le idee chiare sul proprio futuro. Il Barcellona lo ha fissato come obiettivo primario per questa estate. Perché? Potremmo tentare di spiegare questa sicurezza da parte dei catalani lanciando uno sguardo sul loro reparto offensivo: Luis Suarez ha bisogno di un suo degno successore; Leo Messi ha un buon rapporto con Lautaro, suo compatriota, maturato durante gli appuntamenti della Selección. E se Messi ha già preso una decisione, metà del cammino che porta a Lautaro è stato già compiuto.

Valore di mercato: 111 milioni, l’ammontare della sua clausola rescissoria.

3° Paul Pogba (Manchester United)

Età: 27. Ruolo: centrocampista. Scadenza contratto: 2021.

Basta il suo nome per animare questa estate. E se il suo nome non bastasse, aggiungete alla ricetta quello di Raiola. Il buon Mino farà parlare molto del più caro diamante nella sua collezione. Questa volta però, ci sono delle complicazioni nel piano dell’agente: la stagione del suo assistito è stata troncata da un infortunio alla caviglia. L’anno scorso, ricordiamolo, la sua possibile partenza verso Madrid aveva scosso i mesi di luglio e agosto. La stagione mediocre del Real (aspettando la ripresa), la prossima partenza di Modric ma soprattutto la situazione contrattuale del campione del mondo al quale rimane solo un anno di contratto da onorare, dovrebbero accelerare l’arrivo di Pogba nella capitale spagnola. Come segno dell’imminente cambiamento, Ed Woodward (proprietario dello United), ha cominciato il dialogo con Raiola. Prima di allora, i Red Devils non avevano la minima intenzione di pensare a una partenza, ma questo ordine irrevocabile è stato ammorbidito dall’avvicinamento alla scadenza di contratto del francese.

Paul Pogba - Manchester United Credit Foto Imago

A chi interessa? Al Real, appunto. Zidane sogna Pogba, Pogba sogna Zidane. L’unica perplessità riguarda il futuro dell’allenatore. Se Zizou dovesse lasciare la panchina delle merengues, l’opzione di un ritorno alla Juve si riaffaccerebbe prepotentemente. Difficile prevedere un tentativo del centrocampista francese nel ricucire un rapporto ormai inconciliabile col Manchester United, che da tempo non riesce a competere con i migliori della Premier. La Juve e il Real gli permetteranno di lottare per le sue enormi ambizioni.

Valore di mercato: 120 milioni.

2° Neymar (PSG)

Età: 28. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2022.

Non passa una settimana senza che la stampa spagnola lo associ a una squadra diversa. La verità di fondo è che nessuno conosce le intenzioni del brasiliano. Che la stagione riprenda oppure no, lo spettro del ritorno di Neymar al Barça si farà sentire; in effetti, questo fantasma, non ha mai cessato di esistere. Neymar e suo padre sanno come alimentare la macchina del mercato a colpi di dichiarazioni esplicite o silenzi che valgono più di mille parole. Il PSG si separerà dal suo principale talento calcistico (assieme a Mbappé) e uomo marketing? A Neymar rimangono ancora due anni di contratto e a Parigi si conta su quest’ultimo dettaglio, anche se il piano per un prolungamento non è ancora comparso all’orizzonte. Sul fronte Neymar invece, la difficoltà principale sarà liberarsi di un contratto mastodontico. Sebbene Neymar sia convinto di perdere tempo al PSG, un trionfo in Ligue 1 o in Champions League potrebbe fargli cambiare improvvisamente idea. L’incertezza, a questo punto, regna sovrana.

A chi interessa? Sicuramente al Barcellona. La stagione blaugrana, dovesse finire tutto, e i passi falsi di Griezmann sono degli argomenti a favore di un ritorno del brasiliano. La nostalgia del tridente Messi- Suarez- Neymar che aveva fatto inginocchiare l’Europa nel 2015, si fa sentire. Ma oltre ai buoni rapporti tra le due parti, la domanda da porsi è una sola: il Barcellona può permettersi Neymar? Bisognerà liberarsi di Coutinho e/o Dembelé. Il ricavo di queste cessioni potrebbe concedere al Barça voce in capitolo sull’affare Neymar, per ritrovare, finalmente, una magia perduta da tempo.

Valore di mercato: 200 milioni.

1° Kylian Mbappé (PSG)

Età: 21. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2022.

È il più grande talento della sua generazione, il più probabile successore di Messi e Ronaldo. Kylian Mbappé a 21 anni, è spinto dalle più ardenti ambizioni. Il suo valore di mercato inoltre, non sembra potersi coricare in nessuna stima. Il PSG sarà preso d’assalto questa estate, e nemmeno una vittoria della Champions League potrebbe proteggere i gioielli parigini. Dal canto suo, Mbappé non ha mai espresso visioni esplicite sul suo futuro di breve o medio periodo. Il mistero che circonda il suo prolungamento di contratto alimenta le speculazioni. Gli restano due anni di contratto ai piedi della Tour Eiffel, che sono tanti e pochi allo stesso tempo. È difficile immaginare un PSG determinato a cedere la stella più brillante del calcio. Ma se il campione del mondo decidesse di sposare un nuovo progetto, se dovesse cedere alla ridondante corte dei principali club europei, allora l’estate di calciomercato verrà ricordata esclusivamente col suo nome.

A chi interessa? Al Real Madrid. Questa attrazione per Mbappé non terminerà né oggi né domani. Lui è il grande progetto di Florentino Perez. Il presidente merengue ha bisogno di un nome altisonante per accontentare i suoi soci e continuare a far sognare i tifosi. L’arrivo di Hazard non ha rispolverato quel flusso di magia che si poteva respirare prima della partenza di CR7. In qualche modo, Perez pare obbligato a comprare Mbappé. Nella corsa (o maratona) per il francese, il Real sembra avere una marcia in più rispetto ai club di Manchester. E Mbappé non ha mai nascosto la sua preferenza per la squadra di Zidane. Qualora Mbappé decidesse di partire, lo farebbe solo per vestire la maglia del Real.

Valore di mercato: 250 milioni.

