Da Modric a Thiago Silva e Cavani: i giocatori in scadenza liberi di firmare per un'altra squadra

Da Eriksen a Cavani, da Modric a Thiago Silva, da Mertens a David Silva. È davvero nutrito e ricco di nomi illustri l'elenco dei giocatori il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2020 e che quindi, a partire da oggi (1 gennaio) saranno liberi di firmare per qualsiasi altra squadra. Un elenco composto da 29 nomi - più o meno appetibili - alcuni dei quali farebbero senz'altro comodo a diverse squadre della nostra Serie A. Il nome più importante e pesante è senza dubbio quello di Luka Modric: il 34enne centrocampista croato del Real Madrid, Pallone d'Oro nel 2018, era stato accostato al Milan in estate e - al di là della non più giovanissima età - rappresenterebbe un innesto di assoluta qualità (nonché di personalità) nello scacchiere di Stefano Pioli. La carta d'identità depone a favore di Christian Eriksen: a 27 anni il centrocampista, che non ha ancora rinnovato con il Tottenham, sarebbe un innesto senza dubbio intelligente nella rosa di Maurizio Sarri, anche se la mossa dei bianconeri di assicurarsi il 19enne Dejan Kulusevski testimonia la volontà del club di puntare - per quel ruolo - su un profilo più futuribile. Per quanto riguarda gli attaccanti il nome più ambito è - per distacco - quello di Edinson Cavani. Il Matador, che al Paris Saint Germain sembra essere ormai stato scavalcato nelle gerarchie da Mauro Icardi, è finito nel mirino dell'Atletico Madrid: l'unico punto interrogativo riguarda le sue condizioni fisiche, posto che quest'anno non ha giocato con continuità e che non scende in campo in gare ufficiali dal 4 dicembre scorso. La galleria di possibili affaroni prosegue con nomi del calibro di David Silva, Vertonghen, Pedro e Matic.

Christian EriksenGetty Images

Da Ilicic a Mertens: quanti nomi illustri in Serie A!

E se si parla di giocatori in scadenza, la Serie A è rappresentata benissimo. Iniziamo dal Napoli, dove spiccano i nomi di Dries Mertens e José Callejon: il belga e lo spagnolo, punti fermi in campo e nello spogliatoio negli ultimi anni, non hanno ancora trovato l'intesa con il presidente Aurelio De Laurentiis per il rinnovo di contratto e sembrano destinati a cambiare aria. Non è esclusa una loro partenza già durante la finestra invernale di gennaio. In casa Juventus in scadenza è rimasto di Blaise Matuidi: 32enne centrocampista francese, dato sul piede di partenza la scorsa estate, è diventato in realtà uno dei punti fermi di Maurizio Sarri (già 21 le sue presenze stagionali). Oltre a lui c'è Giorgio Chiellini, fermo da settembre per infortunio: è chiaro che un ragionamento sul futuro del capitano (35enne) si potrà fare solo nella seconda parte della stagione e dopo avere valutato le sue condizioni fisiche. Contratto in scadenza a giugno 2020 anche per Aleksandar Kolarov e Giacomo Bonaventura: il terzino serbo della Roma è stato protagonista di una prima parte di stagione da favola con 5 gol e 3 assist, il centrocampista del Milan ha ritrovato un minimo di continuità negli ultimi 2 mesi dopo la lunghissima sosta ai box per infortunio. Infine è giusto dare uno sguardo anche in casa Atalanta, dove i giocatori in odore di svincolo sono due. E non si tratta certo di comprimari, anzi: stiamo parlando di Josip Ilicic e José Luis Palomino.

Mertens - Napoli-Genk - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

30 giocatori in scadenza di contratto

Giocatore Età Club di appartenenza Christian Eriksen 27 Tottenham Jan Vertonghen 32 Tottenham Blaise Matuidi 32 Juventus Giorgio Chiellini 35 Juventus Olivier Giroud 33 Chelsea Willian 31 Chelsea Pedro 32 Chelsea Marco Van Ginkel 27 Chelsea Luka Modric 34 Real Madrid Thiago Silva 35 PSG Thomas Meunier 28 PSG Edinson Cavani 32 PSG Layvin Kurzawa 27 PSG Dries Mertens 32 Napoli José Callejon 32 Napoli Josip Ilicic 31 Atalanta José Luis Palomino 29 Atalanta Eric Bailly 25 Manchester United Nemanja Matic 31 Manchester United Mario Goetze 31 Borussia Dortmund Giacomo Bonaventura 30 Milan Aleksandar Kolarov 34 Roma Artem Dzyuba 31 Zenit San Pietroburgo David Silva 33 Manchester City Fernandinho 34 Manchester City Ever Banega 31 Siviglia Adam Lallana 31 Liverpool Cedric Soares 28 Southampton Ezequiel Garay 33 Valencia Federico Fernandez 30 Newcastle