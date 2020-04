Da Chiesa a Modric, i 50 nomi caldi del calciomercato estivo 2020 (30-21)

LEGGI ANCHE

30° Ferran Torres (Valencia)

Età: 19. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2021.

Si tratta della futura stella del calcio spagnolo. Ferran Torres si è consacrato definitivamente in questi ultimi due anni, vincendo il premio come migliore giocatore dell’Europeo Under 19 l’estate scorsa, e affermandosi come titolare fisso nella formazione dei murcielagos questa stagione. Velocità, eccelsa capacità di dribbling e gusto per lo spettacolo: Torres ha tutto ciò che serve per attirare le folle e stregare i grandi club. Con un contratto in scadenza nel 2021, il Valencia dovrà affrettarsi per non venderlo al ribasso. Il 2020 dunque, sembra essere l’anno propizio per far cassa.

Ferran Torres (Valencia)Getty Images

A chi interessa? Fedele alla linea dirigenziale di valorizzare le giovani promesse spagnole, il Real Madrid figura nella lista delle squadre pretendenti. I contatti tra le parti interessate si sono già avviati da anni. Ma anche il Barça resta vigile, con l’obiettivo di ringiovanire il fianco destro della propria formazione. Con tutta probabilità assisteremo a un Clasico di mercato, col rischio di far impennare i prezzi molto rapidamente.

Valore di mercato: 80 milioni. (Clausola rescissoria di 100 milioni).

29° Morgan Sanson (Marsiglia)

Età: 25. Ruolo: Centrocampista. Scadenza contratto: 2022

Obbligato dal fair-play finanziario, all’OM rimangono poche opzioni per questa estate. Alcuni giocatori chiave dovranno partire. Soprattutto quei giocatori le cui quotazioni di mercato hanno spiccato il volo nel corso dell’ultima stagione. Sanson è sicuramente l’elemento della rosa con le idee più chiare sul proprio futuro: dopo 3 anni e mezzo spesi al Vélodrome, l’esperto centrocampista se ne andrà. A suscitare l’interesse delle grandi squadre europee sono più fattori: il suo profilo unisce una spiccata capacità di finalizzazione alla duttilità in mezzo al campo. Centrocampista in grado di generare gran volume di gioco, ha saputo inanellare delle prestazioni solide durante tutta la stagione. Al contrario della sua attuale squadra, quest’estate Sanson avrà l’imbarazzo della scelta.

A chi interessa? La lista delle contendenti per Sanson è colma di squadre di Premier League. Sanson era già stato un obiettivo ambito l’estate scorsa, e anche quest’anno molte voci lo accosteranno a società inglesi, speranzose di rinforzare il proprio organico. Da tenere d’occhio anche il panorama russo, con lo Zenit che potrebbe lanciarsi all’arrembaggio. L’intenzione del centrocampista sembra quella di accasarsi a una squadra che possa competere per la testa del proprio campionato.

Valore di mercato: 25/30 milioni.

Morgan Sanson célèbre un but avec l'OM, le 22 février 2020.Getty Images

28° Ousmane Dembélé (Barcellona)

Età: 22. Ruolo: attaccante Scadenza contratto: 2022.

Come si fa a non darlo per partente dal Barça? Solo il giocatore e il suo agente continuano a dichiarare il contrario. Ma per il resto, nulla ci fa pensare a una sua permanenza… Infortuni ricorrenti, critiche che hanno messo in dubbio il suo livello di disciplina e dedizione al lavoro. Il francese non è più tra gli intoccabili della formazione catalana. Soprattutto se consideriamo il bisogno di liquidità del club. Ecco che Dembélé si rivela un oggetto con grande valore di mercato. A soli 22 anni, molte squadre saranno disposte a scommettere sul suo enorme potenziale. Impossibile pensare che la presenza sul mercato di un giocatore così spettacolare non possa provocare una reazione da parte dei top club.

A chi interessa? Qualsiasi squadra, a patto di pagarlo per il suo valore. Come l’estate scorsa, Dembélé rischia di essere considerato una pura moneta di scambio per ammortizzare i prezzi di grandi giocatori, come Lautaro Martinez o Neymar. Un’opzione che rimane tuttora allettante per il Barça. Il PSG e Thomas Tuchel (ipotizzando la sua permanenza al club parigino) non hanno mai nascosto la loro ammirazione per il profilo del giocatore.

Valore di mercato: 70 milioni.

27° Kepa (Chelsea)

Età: 25. Ruolo: portiere. Scadenza contratto: 2025.

Il Chelsea non vuole più Kepa, e Kepa non vuole più il Chelsea. Trascurato da Frank Lampard, il portiere più costoso della storia verrà messo all’asta. A 25 anni, e malgrado una stagione complicata coi blues, resta comunque una sicurezza tra i pali. Nessuna squadra offrirà 80 milioni, perciò l’opzione del prestito al fine di ritrovare il suo talento assopito sembra essere fattibile.

A chi interessa? Non a tutti. Anzi, per ora proprio a nessuno. Tutto dipenderà dal nome che lo sostituirà al Chelsea. La scelta del club dunque, potrebbe attivare la giostra dei portieri per questa estate. Possibile un ritorno in Spagna, preferibilmente a Madrid, dove il portiere conserva ancora un buon ricordo. Real e Atlético attendono lo sviluppo della faccenda.

Valore di mercato: 35 milioni.

Kepa ArrizabalagaGetty Images

26° Dayot Upamecano (Lipsia)

Età: 21. Ruolo: difensore. Scadenza contratto: 2021.

Non esistono tanti difensori al mondo come Dayot Upamecano. A soli 21 anni, la sua esperienza europea (25 partite) e la sua abitudine a competere per le posizioni alte di classifica in Bundesliga, fanno di lui un giocatore unico. Questo è dimostrato dal fatto che la sua quotazione sul mercato non smette di salire, e le sue prestazioni sul campo non smettono di migliorare. Upamecano sarà uno dei migliori affari di questo mercato. Il Lipsia rischia di essere obbligato a cederlo siccome il suo contratto scadrà nel 2021.

A chi interessa? Al Bayern Monaco ovviamente, mai sazio di talenti coltivati in Bundesliga. Ma anche l’Arsenal, che vorrebbe affiancarlo al fenomeno Saliba, avrà voce in capitolo. Visto il suo profilo, molti altri club inglesi potrebbero essere invogliati a corteggiarlo.

Valore di mercato: 45 milioni. (Clausola rescissoria di 60 milioni).

Dayot Upamecano (RB Leipzig)Getty Images

25° Moussa Dembélé (Lione)

Età: 23. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2023.

L’attaccante francese possiede la qualità essenziale per animare il mercato estivo, ovvero quella di trovare la porta con costanza. Questa stagione, Dembélé ha dimostrato di essere una punta prolifica alla corte del Lione, segnando 22 gol. Giovane, finalizzatore, potente e già abituato al clima del calcio inglese, attirerà l’attenzione di tutti i club di Premier League. Il Lione non riuscirà a trattenerlo nel caso si presentasse un’ offerta all’altezza, e si prepara a mandare segnali importanti alle squadre interessate, per far salire il prezzo.

A chi interessa? Ai giganti della Premier League. Ci si aspetta un Chelsea pronto a competere fino all’ultima offerta, con Manchester United e Arsenal ad agire nell’ombra. Nel caso il Tottenham dovesse perdere Harry Kane, potrebbe inserirsi prepotentemente nella corsa a Dembélé.

Valore di mercato: 65 milioni.

Moussa Dembele (Olympique Lyonnais)Getty Images

24° Federico Chiesa (Fiorentina)

Età: 22. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2022.

È uno tra i più grandi talenti del calcio italiano. Difficile immaginarlo fedele a una Fiorentina che naviga nelle acque medio-basse della classifica. Nonostante la sua devozione verso il club che l’ha cresciuto, l’azzurro se ne sarà ormai fatto una ragione: si sta avvicinando il momento di dire addio ai viola per aggregarsi a una compagine di più alta caratura. Per questo non ha rinnovato un contratto che terminerà nel 2022. Tale scadenza mette fretta a Rocco Commisso, che sarà quasi obbligato a venderlo questa estate per non rinunciare al suo valore di mercato.

A chi interessa? Nonostante la perdita di Chiesa significherebbe un enorme vuoto sul piano tecnico e sportivo, la Fiorentina non avrà difficoltà a imporre i suoi prezzi viste le nutrite fila di squadre interessate. Si prospetta un testa a testa Juve-Inter, ma attenzione a non escludere le soluzioni estere: il Manchester United ha scritto il nome dell’ala viola in cima alla sua lista dei desideri. In Francia, il PSG lo segue da tempo e potrà contare sull’influenza del suo direttore sportivo Leonardo, da sempre attento al panorama calcistico italiano.

Valore di mercato: 60 milioni.

Video - Chiesa: "Futuro? Fa piacere l'interesse di altri club ma penso solo alla Nazionale" 00:18

23° Gianluigi Donnarumma (Milan)

Età: 21. Ruolo: portiere. Scadenza contratto: 2021.

Quest’estate il mercato dei portieri sarà più florido che mai. Tra i giganti che cercano una nuova sistemazione, ci sarà anche Gigio Donnarumma. Un contratto in scadenza nel 2021 forzerà il Milan a venderlo, in più la mano di un agente esperto come Raiola saprà sicuramente piazzarlo al più ricco offerente. Il fattore età gioca a favore di Donnarumma, proprio come la sua innegabile esperienza tra i pali (già 200 partite da professionista). Quest’estate, il portiere di Castellamare sarà il più ambito nel suo ruolo.

A chi interessa? A Leonardo. L’ex-direttore sportivo del Milan sorveglia da anni lo sviluppo dei talenti in Italia. Sebbene la stagione perfetta di Keylor Navas non lasci pensare al tentativo del PSG di soverchiare le gerarchie fra i pali, è anche vero che, dovesse presentarsi l’occasione, i parigini ci farebbero un pensierino. In Italia, le buone prestazioni di Szczęsny hanno fatto ritirare la Juventus dalla lotta per Donnarumma, mentre si mormora che il Chelsea potrebbe avviare il valzer dei portieri sostituendo Kepa con il portiere della Nazionale.

Valore di mercato: 50 milioni.

22° Luka Modric (Real Madrid)

Età: 34. Ruolo: centrocampista. Scadenza contratto: 2021.

Tutti gli indizi portano all’addio tra il Pallone d’Oro 2018 e i blancos, dopo 8 anni di trionfi. Gli anni sulla carta d’identità (34) cominciano a pesare, ma è anche vero che l’anno residuo sul contratto (scadenza 2021) detterà il suo destino: da considerare anche la discriminante del suo ingaggio (11 milioni), che rende Modric un sogno inarrivabile per molte società. Sul fronte Real invece, il club avrà l’ultima opportunità per recuperare un po’ di soldi attraverso un trasferimento secco. Questa mossa permetterà di procedere allo svecchiamento della rosa. L’ascesa di Federico Valverde, diventato arma indispensabile per il gioco madrileno, renderà meno amara la separazione dalla stella croata.

A chi interessa? C’è sempre l’Inter. Già l’estate scorsa, i nerazzurri avevano bussato alla porta di Florentino Perez per assicurarsi le prestazioni del regista madrileno, ma il patron blancos aveva imposto il suo veto sull’operazione. Le porte dovrebbero aprirsi questa estate, e i dirigenti nerazzurri sono pronti a tornare all’attacco. Ma Modric mette l’acquolina alla bocca anche a molte squadre inglesi. Lo United lo apprezza, e potrebbe chiedere di lui in caso di partenza di Paul Pogba. Il centrocampista francese è il pupillo di Zidane, che guarda a caso si trova proprio sulla panchina del Real. Infine non bisogna escludere l’ipotesi di una pensione d’oro, ovvero l’MLS.

Valore di mercato: 15 milioni.

Video - Modric con un gol capolavoro: "trivela" alla Quaresma e il Real Madrid vola sul 3-0 01:14

21° Thiago Silva (PSG)

Età: 35. Ruolo: difensore. Scadenza contratto: 2020.

Il suo contratto terminerà entro poco più di 3 mesi e Thiago Silva non ha ancora la minima idea sul suo imminente futuro. Il PSG non sembra affrettarsi per un’estensione, e ha i suoi buoni motivi. Nonostante abbia saputo offrire un rispettabile livello di prestazioni e abbia combattuto una serie di infortuni dal 2020, il centrale brasiliano ha 35 anni e il suo regno a Parigi sembra avviarsi verso una naturale conclusione. Lasciarlo partire significherebbe sbarazzarsi di un salario pesantissimo, pari a 17 milioni di euro l’anno. Marquinhos sembra pronto a ereditare la sua posizione nella rosa, e i dirigenti si sono già attivati per fornire al brasiliano il suo nuovo compagno di reparto.

A chi interessa? Molti invocano un ritorno di fiamma al Milan. Thiago Silva non ha mai negato la sua riconoscenza al club che lo aveva ceduto a malincuore nel 2012. Se questa pista non sembra troppo calda al momento, potrebbe diventarlo nei prossimi mesi. La pista del Barça, riportata dai media catalani, non sembra credibile. Il difensore potrebbe anche scegliere di ritornare in Brasile. Sebbene i pretendenti sembrano scarseggiare, Thiago Silva resta un giocatore di alto livello e un buon affare a livello finanziario. Qualcuno busserà sicuramente alla sua porta.

Valore di mercato: parametro zero a partire dal 30 giugno.