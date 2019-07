Dalla Spagna arriva la bomba: Bale verso lo Jiangsu di Suning, per lui 22 milioni all'anno!

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, in un articolo comparso nell'edizione online, Gareth Bale sarebbe a un passo dal trasferimento in Cina. Questo, grazie alla "proposta indecente" proveniente dal Jiangsu Suning, club - come ben noto - strettamente collegato all'Inter: all'ala gallese, proposti la bellezza di 22 milioni di euro per ognuna delle tre stagioni previste da contratto.

Secondo la testa iberica, la trattativa potrebbe chiudersi già nelle prossime ore dopo un tira-molla di settimane con mister Zinedine Zidane, che prima aveva auspicato una rapida cessione di Bale da parte del Real Madrid, salvo poi congratularsi col giocatore dopo il match di International Champions Cup contro l'Arsenal.